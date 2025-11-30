Jaecoo 8, interni e bagagliaio della nuova ammiraglia ibrida Plug-in

Jaecoo, marchio di Chery, sta continuando ad ampliare la sua gamma in Europa per accontentare le esigenze dei clienti. La casa automobilistica punta sui SUV che piacciano molto e nel 2026 porterà al debutto, anche in Italia, la nuova Jaecoo 8 SHS-P destinata a diventare la sua ammiraglia. Si tratta di un maxi SUV ibrido Plug-in con una lunghezza di oltre 4,8 metri. Modello che punterà molto sul comfort e sullo spazio all’interno dell’abitacolo dato che sarà in grado di poter ospitare a bordo fino a 7 passeggeri. Abitacolo che offrirà pure finiture premium e tecnologia.

JAECOO 8, COME SARÀ LA PLANCIA

Stile minimalista come vuole la moda oggi e come ci ha abituati Jaecoo all’interno delle sue più recenti vetture. Plancia a sviluppo orizzontale con la presenza di bocchette del climatizzatore dalla forma rettangolare. Presenza di comandi fisici ridotta al minimo. Tutto o quasi si gestirà attraverso il sistema infotainment. Parlando della tecnologia, sulla plancia è collocato un ampio pannello con integrati al suo interno due schermi da 12,3 pollici. Il primo per la strumentazione digitale ed il secondo per il sistema infotainment vero e proprio che potrà contare sui supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Tuttavia, il dover interagire sul display per l’infotainment per gestire tutte le funzioni di bordo come il climatizzatore, potrebbe risultare un po’ scomodo.

La dotazione prevede anche un doppio pad per la ricarica wireless degli smartphone e sul tunnel centrale troviamo il selettore per la trasmissione. I passeggeri potranno contare su climatizzazione multi zona, impianto audio Sony a 14 altoparlanti e illuminazione ambientale. Non mancheranno sedili in pelle nappa e cristalli insonorizzati che permetteranno di migliorare il comfort dei passeggeri. L’ampio tetto panoramico in vetro permetterà di esaltare lo spazio all’interno dell’abitacolo.

IL BAGAGLIAIO

3 file di sedili per poter ospitare a bordo fino a 7 passeggeri. La nuova Jaecoo 8 in arrivo sul mercato italiano offrirà quindi molto spazio a bordo. Finiture premium e il lavoro sull’insonorizzazione dovrebbero consentire anche un ambiente confortevole per i viaggi. Chiaramente, con tutte le 3 file dei sedili sollevate, lo spazio per i bagagli risulterà ridotto. In ogni caso, la casa automobilistica ha fatto sapere che abbattendo gli schienali della seconda e della terza file dei sedili è possibile arrivare a disporre di una capacità di carico di 2.021 litri.