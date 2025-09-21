Nuova Jaecoo 8 SHS-P, l'ammiraglia ibrida Plug-in arriva nel 2026. Tutto quello che sappiamo

Il Gruppo Chery non smette di correre in Europa dove sta crescendo grazie al marchio Omoda & Jaecoo. Nel nostro Paese i numeri sono positivi tanto che questo marchio ha già superato il traguardo delle 10.000 auto vendute. E con il prossimo arrivo di nuovi modelli, i numeri di mercato non potranno che accelerare. Nel 2026 è attesa una novità importante vista in anteprima alla Super Hybrid Night di Miano a cui abbia partecipato alcuni giorni fa. Infatti, il prossimo anno debutterà la nuova ammiraglia della gamma Jaecoo. Di che modello parliamo? della Jaecoo 8 SHS-P che sarà dotata di un powertrain ibrido Plug-in.

TANTO SPAZIO PER LE FAMIGLIE

MOTORE IBRIDO PLUG-IN

Punto di forza della nuova ammiraglia Jaecoo 8 il grande spazio che offrirà all’interno dell’abitacolo. Questo SUV è infatti pensato per le famiglie numerose dato che sarà in grado di ospitare a bordo fino a. Le sue misure?. Anche per ici sarà molto spazio dato che la casa automobilistica dichiara una capacità fino aabbattendo gli schienali dei sedili della seconda e della terza fila. Il design è quello classico dei modelli Jaecoo, con forme squadrate ed un frontale caratterizzato dalla presenza di un’ampia griglia e fari allungati dalle forme sottili. La linea del tetto termina con un piccolo spoiler dove è presente la terza luce di stop. Al posteriore, invece, troviamo gruppi ottici uniti tra loro da una striscia luminosa a LED.A bordo, i passeggeri possono contare su climatizzazione multi zona,e illuminazione ambientale. Non mancheranno sedili in pelle nappa e cristalli insonorizzati che permetteranno di migliorare il comfort dei passeggeri. Lo stile della plancia è minimalista con i pochi comandi fisici collocati sul tunnel centrale. Parlando della tecnologia, Jaecoo 8 propone un, il primo per la strumentazione ed il secondo per il sistema infotainment vero e proprio.

Jaecoo 8 SHS-P dove SHS-P sta per Super Hybrid plug-in. Quindi, oggi sappiamo che il nuovo SUV sarà proposto con questa motorizzazione. La casa automobilistica non ha fornito informazioni precise sul powertrain ma dovrebbe presentare uno schema simile a quello del modello. Parliamo quindi di un 4 cilindri 1.5 litri TGDi abbinato a 3 motori elettrici (due per la trazione e uno con funzione di generatore). La potenza dovrebbe essere quindi di 537 CV ma alcune indiscrezioni parlano addirittura di circa 600 CV. Ci sarà comunque la trazione integrale con torque vectoring. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.

La dotazione de SUV includerà anche sospensioni attive CDC, regolabili in tempo reale tramite 15 sensori, 10 airbag e 19 sistemi ADAS di ultima generazione. Non rimane che attendere novità sul debutto in Italia quando consoceremo anche i prezzi.