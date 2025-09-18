Omoda & Jaecoo continua a crescere in Italia: oltre 10.000 auto vendute. Tante novità in arrivo

Con il marchio Omoda & Jaecoo, il Gruppo Chery ha grandi ambizioni per il mercato europeo. In Italia, in particolare, i numeri mostrano come la casa automobilistica cinese stia crescendo e la recente aggiunta di nuovi modelli non potrà fare altro che spingere ulteriormente verso l’alto le vendite. Inoltre, sappiamo già che sono arrivo diverse interessanti novità. Che in Italia Omoda & Jaecoo stia crescendo, lo dimostra anche la notizia che il marchio ha tagliato il traguardo delle 10.000 unità vendute.

Soddisfatto di questo risultato Francesco Cremonesi, Marketing Manager Coordinator di Omoda & Jaecoo Italy, che al riguardo ha commentato:

Il superamento delle 10.000 unità vendute rappresenta una conferma della rapida affermazione dei nostri brand in Italia. Ora ci prepariamo a un nuovo capitolo con il lancio pubblicitario dedicato a Omoda 5 SHS e Jaecoo 5, due modelli che sintetizzano al meglio il nostro approccio all’innovazione, al design e alla mobilità sostenibile.

Il nuovo traguardo apre adesso una nuova fase di comunicazione e crescita. Infatti, a breve sarà on air una campagna pubblicitaria multicanale: spot televisivi sulle principali emittenti nazionali, attivazioni digitali su larga scala e un’ampia copertura locale con radio, stampa e affissioni, a supporto della rete dei dealer ufficiali. Il piano media è curato da MediaXchange, tramite la propria unit specializzata MediaXmotive, confermata partner strategico dopo il recente rinnovo della collaborazione a seguito di un pitch che ha coinvolto anche agenzie internazionali.

Omoda & Jaecoo fa quindi sempre più sul serio e punta a crescere ulteriormente all’interno del mercato Italia. Tra le ultime novità arrivate da poco sul nostro mercato c’è proprio la Jaecoo 5 proposta con motorizzazioni benzina e 100% elettriche. Più avanti, sarà anche Full Hybrid.

JAECOO 5: CARATTERISTICHE E PREZZI

Il nuovo SUV. E per i bagagli? A disposizione ci sono 384 litri, 480 litri per la versione elettrica. Due le versioni. La prima prevede un, abbinato ad un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti (7DCT) e trazione anteriore. La seconda, invece, propone un’unità elettrica da, con autonomia fino a(WLTP).

I prezzi per il mercato italiano? Si parte dai 27.500 euro del modello a benzina. Per l’elettrica servono almeno 35.500 euro.