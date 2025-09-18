Omoda & Jaecoo continua a crescere in Italia: oltre 10.000 auto vendute. Tante novità in arrivo
Il marchio del Gruppo Chery continua a crescere nel nostro Paese e presto arriveranno diversi nuovi modelli che permetteranno di dare un ulteriore impulso alle vendite
Con il marchio Omoda & Jaecoo, il Gruppo Chery ha grandi ambizioni per il mercato europeo. In Italia, in particolare, i numeri mostrano come la casa automobilistica cinese stia crescendo e la recente aggiunta di nuovi modelli non potrà fare altro che spingere ulteriormente verso l’alto le vendite. Inoltre, sappiamo già che sono arrivo diverse interessanti novità. Che in Italia Omoda & Jaecoo stia crescendo, lo dimostra anche la notizia che il marchio ha tagliato il traguardo delle 10.000 unità vendute.
Soddisfatto di questo risultato Francesco Cremonesi, Marketing Manager Coordinator di Omoda & Jaecoo Italy, che al riguardo ha commentato:
Il superamento delle 10.000 unità vendute rappresenta una conferma della rapida affermazione dei nostri brand in Italia. Ora ci prepariamo a un nuovo capitolo con il lancio pubblicitario dedicato a Omoda 5 SHS e Jaecoo 5, due modelli che sintetizzano al meglio il nostro approccio all’innovazione, al design e alla mobilità sostenibile.
Il nuovo traguardo apre adesso una nuova fase di comunicazione e crescita. Infatti, a breve sarà on air una campagna pubblicitaria multicanale: spot televisivi sulle principali emittenti nazionali, attivazioni digitali su larga scala e un’ampia copertura locale con radio, stampa e affissioni, a supporto della rete dei dealer ufficiali. Il piano media è curato da MediaXchange, tramite la propria unit specializzata MediaXmotive, confermata partner strategico dopo il recente rinnovo della collaborazione a seguito di un pitch che ha coinvolto anche agenzie internazionali.
Omoda & Jaecoo fa quindi sempre più sul serio e punta a crescere ulteriormente all’interno del mercato Italia. Tra le ultime novità arrivate da poco sul nostro mercato c’è proprio la Jaecoo 5 proposta con motorizzazioni benzina e 100% elettriche. Più avanti, sarà anche Full Hybrid.
JAECOO 5: CARATTERISTICHE E PREZZI
Il nuovo SUV misura 4.380 mm lunghezza x 1.860 mm larghezza x 1.650 mm altezza, con un passo di 2.620 mm. E per i bagagli? A disposizione ci sono 384 litri, 480 litri per la versione elettrica. Due le versioni. La prima prevede un motore benzina quattro cilindri 1.6 TGDi da 147 CV e 275 Nm, abbinato ad un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti (7DCT) e trazione anteriore. La seconda, invece, propone un’unità elettrica da 155 kW (211 CV) alimentata da una batteria da 60,9 kWh, con autonomia fino a 402 km (WLTP).
I prezzi per il mercato italiano? Si parte dai 27.500 euro del modello a benzina. Per l’elettrica servono almeno 35.500 euro.