Nuova Jaecoo 5 debutta in Italia: benzina ed elettrico, ecco quanto costa

Jaecoo 5 debutta ufficialmente in Italia con il via della commercializzazione. Il nuovo SUV che era stato svelato alcuni mesi fa in occasione dell’appuntamento di MIMO 2025 si può quindi ordinare. Per il momento si può avere con le motorizzazioni benzina e 100% elettriche. Più avanti, ricorda la casa automobilistica, arriverà anche il Full Hybrid. Con l’apertura degli ordini sono arrivati pure maggiori dettagli per quanto riguarda gli allestimenti e soprattutto i prezzi.

JAECOO 5: LE MOTORIZZAZIONI AL LANCIO

Il nuovo SUV misura 4.380 mm lunghezza x 1.860 mm larghezza x 1.650 mm altezza, con un passo di 2.620 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 384 litri, 480 litri per la versione elettrica. Come accennato all’inizio, al lancio sono disponibili due motorizzazioni.



ALLESTIMENTI E DOTAZIONI

La prima prevede un, abbinato ad un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti (7DCT) e trazione anteriore. Per passare da 0 a 100 km/h servono 10,2 secondi. C’è poi il modello elettrico con un’unità da, con autonomia fino a(WLTP). In questo caso lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 7,7 secondi. L’accumulatore può ricaricare in corrente continua fino ad una potenza di 80 kW.

Nuova Jaecoo 5 si potrà avere negli allestimenti Pure ed Exclusive. La dotazione di serie sin dalla versione base è particolarmente ricca e comprende, tra le altre cose, sistema infotainment con schermo da 13,2 pollici, cruscotto digitale da 8,8 pollici, compatibilità Apple CarPlay e Android Auto wireless, retrocamera, prese USB-C e USB-A, predisposizione gancio traino (1.250/750 kg frenato/non frenato), Keyless Entry ed Engine Start e 17 sistemi ADAS, come i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e il controllo adattivo della velocità, per una guida assistita di livello 2.



PREZZI

Scegliendo l’allestimento Top di gamma, si potrà contare invece su fari full LED, interni premium in eco-pelle, plancia e pannelli porta con finitura soft-touch e pelle, volante riscaldabile con corona in pelle, luce ambiente multicolore, specchietti esterni richiudibili elettricamente, sedili anteriori a regolazione elettrica, riscaldati e ventilati, impianto audio SONY con 14 speaker, climatizzatore bi-zona, tetto panoramico fisso con tendina elettrica, telecamera 540 gradi, portellone elettrico, presa USB-C supplementare al posteriore, ricarica wireless per smartphone a 50 Watt, vetratura privacy. Sul modello elettrico, sono inclusi anche connettività OTA, navigazione integrata, WiFi di bordo, App OMODA & JAECOO dedicata e frunk anteriore.

Quanto costa la nuova Jaecoo 5 in Italia? Si parte dai 27.500 euro del modello a benzina.