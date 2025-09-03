Leapmotor cresce in Italia, ad agosto quota record tra le elettriche
Anche ad agosto Leapmotor continua a crescere sul mercato italiano grazie al successo della T03; in arrivo diverse novità di prodotto
Leapmotor continua a crescere in Italia, ottenendo risultati molto interessanti. Il marchio cinese del Gruppo Stellantis ad agosto 2025 ha ottenuto addirittura una quota record del 6,4% nel segmento delle auto elettriche (+ 1,4 pp rispetto a luglio), conquistando così la sesta posizione nella classifica nazionale dei modelli BEV. Grazie all’aumento delle vendite dei suoi modelli, Leapmotor è riuscita ad ottenere un suo nuovo primato sul mercato totale, con una quota complessiva dello 0,4%. Piano piano, dunque, la casa automobilistica si sta ritagliando un suo spazio all’interno del mercato auto italiano.
LA LEAPMOTOR T03 PIACE
A rendere possibile questo risultato la piccola city car elettrica Leapmotor T03 che ad agosto con 161 immatricolazioni è stata la quarta BEV più venduta in assoluto. Guardano i dati dall’inizio dell’anno, questo modello ha totalizzato 1.690 immatricolazioni, andando così a posizionarsi al settimo posto nella classifica delle BEV più vendute in Italia nel 2025. Si tratta di un segnale che questo modello piace grazie soprattutto al buon rapporto contenuti / prezzo che offre.
UNA GAMMA AUTO CHE CRESCE
Oltre alla T03, Leapmotor oggi in Italia offre il SUV elettrico C10, anche in versione range extender. Presto arriverà nelle concessionarie la nuova Leapmotor B10 che sarà presente anche al Salone di Monaco che aprirà i battenti tra pochi giorni. Inoltre, come abbiamo visto in questi giorni, la casa automobilistica sta lavorando per ampliare ulteriormente la sua gamma di vetture in Europa e sempre a Monaco vedremo anche la nuova compatta elettrica Leapmotor B05. Insomma, con una gamma che continua a crescere con modelli sempre interessanti, le vendite della casa automobilistica cinese sono destinate ad aumentare progressivamente. Inoltre, attualmente in Italia Leapmotor vanta una rete di 125 punti vendita anche in questo caso in continua espansione.