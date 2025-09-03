Leapmotor cresce in Italia, ad agosto quota record tra le elettriche

Leapmotor continua a crescere in Italia, ottenendo risultati molto interessanti. Il marchio cinese del Gruppo Stellantis ad agosto 2025 ha ottenuto addirittura una quota record del 6,4% nel segmento delle auto elettriche (+ 1,4 pp rispetto a luglio), conquistando così la sesta posizione nella classifica nazionale dei modelli BEV. Grazie all’aumento delle vendite dei suoi modelli, Leapmotor è riuscita ad ottenere un suo nuovo primato sul mercato totale, con una quota complessiva dello 0,4%. Piano piano, dunque, la casa automobilistica si sta ritagliando un suo spazio all’interno del mercato auto italiano.

LA LEAPMOTOR T03 PIACE

UNA GAMMA AUTO CHE CRESCE

A rendere possibile questo risultato la piccola city car elettrica Leapmotor T03 che ad agosto conè stata la. Guardano i dati dall’inizio dell’anno, questo modello ha totalizzato, andando così a posizionarsi al settimo posto nella classifica delle BEV più vendute in Italia nel 2025. Si tratta di un segnale che questo modello piace grazie soprattutto al buon rapporto contenuti / prezzo che offre.