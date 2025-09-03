Roma a 30 km/h: pronta la lista delle prime vie interessate dal nuovo limite

Sarà un autunno davvero molto caldo per la viabilità di Roma dato che la giunta del Comune ha già pronta la delibera che renderà buona parte del centro della città una grande “zona 30”, cioè con il limite di velocità fissato a 30 km/h. L’iniziativa è portata avanti dall’assessorato alla Mobilità guidato da Eugenio Patané che a quanto pare ha già stilato l’elenco di oltre 50 vie (52 per la precisione) in cui scatteranno i nuovi limiti. Da evidenziare che dal conto è esclusa l’area ZTL del Centro storico, che tra novembre e dicembre vedrà entrare in vigore le nuove regole. Dunque, quali sono le prime vie che saranno soggette al nuovo limite di velocità di 30 km/h?

ROMA 30: LE STRADE INTERESSATE DAL NUOVO LIMITE

Sostanzialmente buona parte dei Municipi della Capitale sarà coinvolta dal nuovo piano del Comune. Come riporta La Repubblica, nel Municipio II, il nuovo limite di 30 km/h interesserà via Reggio Calabria, via del Castro Laurenziano e via di Villa Ada. Nel Municipio IV, invece, le vie coinvolte sono via Filippo Meda e via Recanati. Passiamo al Municipio V dove il nuovo limite scatterà in via di Villa Serventi, via del Pigneto (all’altezza del civico 104, da circonvallazione Casilina a Via Castruccio Castracane), viale Agosta, via dei Gelsi, via delle Robinie e via Achille Vertunni.

Molte le vie del Municipio VII in cui scatterà il limite del 30 km/h: viale dei Consoli, viale San Giovanni Bosco, via Giuseppe Salvioli, via Amantea, via Casignana, via Gasperina, via Genzano e piazza di Villa Fiorelli. Andando avanti, nel Municipio VIII il limite dei 30 km/h sarà presente in via dell’Arcadia e in via Andrea Di Bonaiuto (dove è già in vigore). Sono invece 7 le vie coinvolte nel Municipio XII: via Giacinto Carini, via Guido Guinizelli, Largo Alfredo Oriani, via Alessandro Crivelli, via Giovanni de Calvi, via Ludovica Albertoni e via Luigi Zambarelli. L’elenco continua con le via della Cellulosa e via della Madonna del Riposo nel Municipio XIII, e via Pietro Gasparri, piazza Giovenale, via Pietro Maffi e via Pasquale II nel Municipio XIV. Infine, nel Municipio XV il nuovo limite di velocità sarà in vigore in via San Godenzo.