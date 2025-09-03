Renault 4 e Renault 5, con gli incentivi 2025 in offerta con anticipo 0

Gli incentivi auto elettriche 2025 stanno arrivando. Secondo i piani del Governo, il nuovo Ecobonus dovrebbe essere reso disponibile nel corso di questo mese di settembre. Nel frattempo, le case automobilistiche si stanno organizzando in vista dell’arrivo della nuova campagna di incentivi, anticipando le offerte con finanziamento che saranno valide quando l’Ecobous entrerà ufficialmente in vigore. Renault, ad esempio, ha già presentato le sue offerte per la gamma delle sue elettriche vincolate all’entrata in vigore dei nuovi incentivi. Riguardano quindi i modelli Renault 5, Renault 4, Renault Megane e Renault Scenic. Facciamo alcuni esempi per vedere più nel dettaglio cosa propone la casa automobilistica francese.

RENAULT 5 E RENAULT 4: L’OFFERTA CON GLI INCENTIVI 2025

Partiamo dalla Renault 5 E-Tech Electric nella versione 120 CV Urban Range nell’allestimento Evolution, prezzo di listino 27.900 euro. Solo in caso di incentivi massimi (11.000 euro), l’elettrica si potrà avere a 15.900 euro grazie anche al bonus E-Tech di 1.000 euro. Anticipo 0 e rate da 79 euro. Di seguito i dettagli dell’offerta come da sito Renault.

Anticipo 0 euro , importo totale del credito 16.025,00 euro (che include finanziamento veicolo 15.630 euro e spese istruttoria pratica 395 euro) + imposta di bollo 40,06 euro (addebitata sulla prima rata), interessi 2.173,43 euro, valore futuro garantito 15.345,00 euro (rata finale), per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km; in caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,10 euro/km; importo totale dovuto dal consumatore 18.198,43 euro in 36 rate da 79,26 euro oltre la rata finale. TAN 4,50% (tasso fisso), TAEG 5,88%, spese di incasso mensili 3 euro, spese per invio rendiconto periodico (annuale) 1,20 euro (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a 2 euro.

Anticipo 0 euro, importo totale del credito 18.055,00 euro (che include finanziamento veicolo 17.660 euro e spese istruttoria pratica 395 euro) + imposta di bollo 45,14 euro (addebitata sulla prima rata), interessi 2.371,49 euro, valore futuro garantito 16.146,00 euro (rata finale), per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km; in caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,10 euro/km; importo totale dovuto dal consumatore 20.426,49 euro in 36 rate da 118,90 euro oltre la rata finale.TAN 4,50% (tasso fisso), TAEG 5,78%, spese di incasso mensili 3 euro, spese per invio rendiconto periodico (annuale) 1,20 euro (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a 2 euro.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE 2025

Passiamo a vedere cosa propone il marchio francese per lanella versione 120 CV Urban Range allestimento Evolution, prezzo di listino 29.900 euro. In caso di massimo Ecobonus 2025, l’elettrica si potrà acquistare agrazie a 1.000 euro di sconto aggiuntivo del bonus E-Tech. Anche in questo caso. Ecco i dettagli dell’offerta con finanziamento.

Il nuovo Ecobonus è particolarmente generoso dato che permette di ottenere uno sconto di 9.000 o 11.000 euro a seconda della propria ISEE (qui spieghiamo meglio le regole). Tuttavia ci sono specifici requisiti da rispettare. Innanzitutto bisogna essere residenti all’interno delle aree urbane funzionali e poi avere anche una vecchia auto (fino ad Euro 5) da rottamare. Infine, la nuova auto elettrica da comprare con gli incentivi 2025 non deve costare più di 35 mila euro più IVA.