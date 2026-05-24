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Caudron Rafale C.460: torna a volare l’aereo che ha ispirato Renault

Renault celebra il restauro del leggendario velivolo del 1934 che ispira la visione tecnologica e il design delle sue vetture, a partire dalla Rafale.

Caudron Rafale C.460: torna a volare l’aereo che ha ispirato Renault
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Andrea Tomelleri
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 24 mag 2026
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Dopo quasi novant’anni, l’iconico Caudron Rafale C.460 torna a solcare i cieli. Questo leggendario velivolo del 1934 rappresenta una pagina fondamentale della storia dell’aviazione, ma rappresenta anche i valori che ispirano Renault da oltre un secolo: spirito pionieristico, audacia tecnologica e una costante ricerca delle prestazioni.

Il ritorno in volo di questa leggenda dell’aviazione è il risultato di un meticoloso restauro realizzato da esperti appassionati. Per mesi questo gruppo ha affrontato innumerevoli sfide tecniche per riportare allo splendore l’aereo, con una cura del dettaglio quasi maniacale. I retroscena di questa impresa saranno svelati in un video che mostrerà le competenze e le persone coinvolte nel restauro.

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Questa prestigiosa eredità aeronautica e i suoi principi ispiratori vengono oggi incarnati nella Renault Rafale, il modello di serie che rappresenta al meglio le ambizioni premium del marchio francese. Con questo nome iconico, Renault ha creato un legame indissolubile tra il proprio patrimonio storico e una visione contemporanea orientata all’innovazione tecnologica.

La Rafale si inserisce nel percorso strategico di Renault, che attraverso il piano futuREady punta a rafforzare la propria competitività sui mercati internazionali. L’obiettivo del marchio è quello di progettare “auto da vivere", realizzando vetture desiderabili con un approccio pragmatico all’elettrificazione e senza mai rinunciare al piacere di guida.

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