Renault "House of Frog", Twingo pronta a vivacizzare l’estate romana

Roma si prepara a vivere un’estate fuori dall’ordinario nel cuore del Roma Summer Fest. Presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Renault ha inaugurato la “House of Frog”, un nuovo spazio dedicato alla Twingo E-Tech electric che trasforma la capitale in un punto di incontro tra creatività, energia urbana e spirito contemporaneo. Il progetto, firmato dall’artista e designer italiano Marcantonio, noto per il suo linguaggio poetico e immaginifico, non è una semplice esposizione, ma un’esperienza immersiva dove design, natura e tecnologia dialogano in modo inedito.

Perché “The frog is back!”

L’iniziativa nasce da un’idea tanto semplice quanto potente: la somiglianza tra il frontale “sorridente” della Twingo e il muso di una rana, simbolo universale di leggerezza, gioia e positività urbana. Questo parallelismo ha dato vita al concept “the frog is back!”, presentato originariamente durante la Milano Design Week 2026 e ora approdato a Roma per diventare un luogo di connessioni umane tra musica e design.

La House of Frog è stata concepita come un microcosmo popolato da rane e foglie di ninfea che fungono da scenografia e racconto visivo. Al centro della scena, una grande scultura di rana dialoga con la city car elettrica su una scenografia che richiama la superficie di uno stagno con ninfee giganti, accompagnando il visitatore in un vero e proprio percorso sensoriale.

Un’esperienza oltre l’automobile

L’obiettivo di Renault è uscire dai contesti espositivi tradizionali per entrare in una dimensione di intrattenimento puro. All’interno della House of Frog, un’area bar & lounge accoglie gli ospiti in un ambiente contemporaneo, arricchito da installazioni visive e da un’esposizione dedicata alla vettura.

Per Marcantonio, il design deve generare connessioni immediate tra le persone e lo spazio, rendendo la House of Frog una narrazione tridimensionale. Durante gli eventi serali del Roma Summer Fest, l’esperienza diventa tangibile: gli ospiti possono ricevere un gadget esclusivo, una piccola rana che funge da profumatore per auto firmata dallo stesso Marcantonio, che entra a far parte del merchandising ufficiale.

La visione strategica dietro l’iniziativa

Perché un brand automobilistico sceglie un festival musicale e un’installazione artistica per raccontare un prodotto? La risposta risiede nella volontà di creare una relazione autentica con il pubblico.

Sébastien Guigues, CEO di Renault Italia, ha spiegato così il senso profondo dell’iniziativa: “Con House of Frog portiamo Renault fuori dai luoghi tradizionali, per entrare in uno spazio di relazione autentica con le persone, fatto di emozione, creatività e cultura urbana. Twingo E-Tech electric incarna perfettamente questo spirito: è un’icona che torna reinterpretata per una nuova generazione, capace di unire design, accessibilità e piacere di guida in chiave elettrica. Con questo progetto vogliamo offrire al pubblico non solo una vettura, ma un’esperienza che si vive, si condivide e si ricorda".

Twingo E-Tech electric: l’evoluzione di un mito

La House of Frog rappresenta il palcoscenico ideale per raccontare l’evoluzione della Twingo. La nuova versione E-Tech electric mantiene intatto lo spirito giocoso e accessibile che ha reso celebre il modello originale, reinterpretando la mobilità urbana come un’esperienza gioiosa e dinamica, perfettamente in sintonia con il mood vibrante dell’installazione.

L’installazione rimarrà aperta e animerà l’Auditorium Parco della Musica fino al 31 luglio 2026. Si tratta di un invito rivolto a cittadini e turisti a lasciarsi sorprendere, trasformando un evento culturale in un luogo di relazioni ed emozioni, dove riscoprire la città e la mobilità elettrica con uno sguardo nuovo e immaginifico.