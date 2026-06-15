Renault Rafale 4 TROOP: un veicolo militare rivoluzionario

Renault in collaborazione con Thales ha presentato 4 TROOP, una versione prototipo del veicolo VCMR 1 nata per rispondere ai requisiti operativi delle forze terrestri transalpine. Grazie all’esperienza industriale del Gruppo Renault e l’eccellenza di Thales, gruppo d’elettronica specializzato nell’aerospaziale, nella difesa, nella sicurezza e nel trasporto terrestre, è stata sviluppata una vettura multifunzionale, producibile a costi ideali.

L’innovativo veicolo tattico multiruolo, sviluppato insieme a Thales, è realizzato su una piattaforma civile, integrando sistemi di comunicazione avanzati, droni e tecnologie di supporto decisionale con l’obiettivo di rispondere alle esigenze dell’esercito francese.

Soluzioni all’avanguardia

Con sistemi UAV integrati, sensori avanzati, soluzioni di comunicazione sicure ibride e tecnologie di supporto decisionale basate sull’IA, il mezzo a ruote alte rappresenterà l’alleato perfetto per le truppe francesi. La Casa promette che la vettura migliora la percezione, riducendo i tempi di reazione e aumentando l’efficienza operativa.

Il veicolo presenta la capacità di elaborazione dati e la possibilità di operare e coordinare droni e veicoli terrestri senza pilota in caso di missione operativa. Un vero e proprio centro di comando mobile pienamente funzionale, configurabile per offrire azioni operative grazie alla Combat Digital Platform di Thales. L’obiettivo è produrre in serie veicoli di questo stampo a costi ottimali. Le forze armate avranno anche l’assistenza post-vendita Renault, manutenzione e supporto per l’intero ciclo di vita dei veicoli, riducendo al contempo il loro impatto logistico.

4×4 con propulsione ibrida

Con l’obiettivo di affrontare qualsiasi territorio, Renault ha investito per offrire nuove opportunità nel mercato della difesa, un settore che sta diventando sempre più centrale nelle logiche dei Paesi europei. Il mezzo può operare su diversi tipi di superfici, offrendo supporto decisionale, ricognizione, coordinamento truppe, scorta, supporto logistico, sorveglianza di siti e aree ad alto rischio.

Con il Vehicle-to-Load (V2L) è possibile aumentare l’autonomia energetica e può essere utilizzata per alimentare determinate tipologie di apparecchiature elettriche sul campo. La collaborazione tra i due colossi offrirà la possibilità di determinare l’interoperabilità con i sistemi di comando esistenti. Thales nel campo del combattimento collaborativo per le forze terrestri è un punto di riferimento, offrendo soluzioni digitali di sicurezza.

Franck Naro, Vicepresidente Ingegneria – Progetti e Operazioni Veicoli, Gruppo Renault, ha annunciato: