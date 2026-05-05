Renault 4 E-Tech Plein Sud, ed è subito Costa Azzurra: aperti gli ordini

Ci sono vetture che in modo naturale e istantaneo evocano in noi sensazioni, emozioni e – perché no – l’idea di un viaggio. La nuova Renault 4 E-Tech Plein Sud con il suo tetto apribile in tessuto ci fa venire voglia di muoverci in un caldo giorno di primavera nella Francia meridionale, sulle strade della Costa Azzurra, alla ricerca di un paesaggio o un tramonto da gustare in buona compagnia. A questo devono aver pensato anche gli ingegneri transalpini riguardo a questa vettura, che esprime – secondo loro – voglia di libertà ed evasione. Dunque, non resta che scoprirla più nel dettaglio. Apriamo la capote.

Fra passato e presente

Il nome stesso, Plein Sud, rimanda a scenari assolati e vacanzieri, ma è soprattutto un omaggio alla leggendaria Renault 4 Plein Air degli anni ’60 del secolo scorso, quando ancora si ballavano dei twist senza freno in località affascinanti come Saint-Tropez.

Se quell’antenata era una decapottabile in piena regola, priva di porte e tetto, la nuova interpretazione rigorosamente alla spina sceglie una via più raffinata ma altrettanto emozionante: un tetto apribile in tessuto a comando elettrico. Questa “finestra sul cielo" vanta dimensioni generose, con un’apertura lunga 92 cm e larga 80 cm, pensata per inondare di luce naturale sia i passeggeri anteriori che quelli posteriori.

Un’idea filtrata fin dagli inizi

La progettazione di questo elemento non è stata un’aggiunta dell’ultimo secondo: la vettura è stata pensata fin dall’inizio per ospitare la versione Plein Sud. Grazie a questa lungimiranza, l’abitabilità interna è pressoché invariata rispetto alla versione standard, con un’altezza filo padiglione che si attesta a 906 mm all’anteriore e 813 mm al posteriore.

Per garantire un’esperienza di caratura superiore, Renault ha collaborato con specialisti del calibro di Webasto e Haartz, ottenendo un tetto foderato internamente che assicura qualità acustiche ed ermetiche eccellenti senza gravare sul peso del veicolo. L’uso di materiali plastici per gli elementi strutturali e una piegatura a tre strati hanno permesso di ottimizzare l’efficienza, mentre un deflettore attivo riduce i fruscii durante la marcia a tetto aperto.

Un ecosistema di sicurezza e intelligenza

Oltre al fascino evidente, la Renault 4 E-Tech Electric sfoggia dotazioni tecnologiche all’avanguardia. Il fulcro della sicurezza è rappresentato da ben 28 dispositivi di assistenza alla guida, tra questi spicca il sistema di controllo avanzato che, tramite una telecamera interna, monitora costantemente i segni di stanchezza e distrazione del conducente, integrando i dati nel Safety Score finale.

L’intelligenza di bordo si spinge oltre con l’assistente alla guida d’emergenza, capace di rallentare e fermare l’auto in corsia se rileva l’inattività di chi guida, e l’assistente di guida ecologica predittivo, che analizza le mappe per suggerire quando alzare il piede dall’acceleratore in vista di curve o rotatorie. Persino l’interazione è futuristica: il tetto può essere azionato vocalmente tramite l’avatar di bordo, Reno.

Listino prezzi

Anche il comparto tecnico riceve aggiornamenti sostanziali, puntando a risolvere uno dei limiti storici delle auto elettriche: la ricarica in climi rigidi. Grazie a un nuovo scambiatore water-to-water, il tempo di ricarica a temperature prossime o inferiori allo zero diminuisce sensibilmente. In condizioni di gelo estremo (-20°C), il passaggio dal 15 all’80% di carica può scendere da oltre un’ora e mezza a circa 70 minuti, rendendo la Plein Sud una compagna affidabile in ogni stagione.

Disponibile negli allestimenti Techno (36.790 euro) e Iconic (38.970 euro), gode in fase di lancio di 2.000 euro di sconto grazie al Bonus Renault. Quindi, si parte da 34.790 euro.