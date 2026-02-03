Cerca

Offerta Renault 4, con bonus Renault E-Tech e finanziamento da 155 euro al mese

Con bonus Renault E-Tech la nuova Renault 4 parte da 26.950 euro e grazie al finanziamento si potrà portare a casa con rate da 155 euro

Filippo Vendrame
Pubblicato il 3 feb 2026

Dopo il successo della Renault 5, la casa automobilistica punta molto anche sulla Renault 4, un crossover elettrico di circa 4,1 metri di lunghezza. Fino al 3 marzo 2026, la casa automobilistica ha messo in offerta la sua Renault 4 che grazie ad un finanziamento sarà possibile portarsela a casa con rate mensili da 155 euro. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

RENAULT 4 E-TECH ELECTRIC: CARATTERISTICHE

Innanzitutto ricapitoliamo brevemente le principali caratteristiche tecniche della Renault 4. Le sue misure sono 4,14 m lunghezza x 1,80 m larghezza x 1,57 m altezza, con un passo di 2,62 metri. Per i bagagli? Dietro, a disposizione ci sono 420 litri. All’interno dell’abitacolo la struttura è simile a quella della Renault 5. Dunque, volante multifunzione e plancia dominata da due schermi. Il primo da 7 o da 10,1 pollici a seconda dell’allestimento scelto, è per la strumentazione digitale, mentre il secondo, quello del sistema infotainment, è da 10,1 pollici.

Per quanto riguarda, invece, le motorizzazioni, al vertice della gamma troviamo un motore da 110 kW (150 CV) e 245 Nm abbinato ad una batteria con una capacità di 52 kWh. L’autonomia arriva a circa 400 km secondo il ciclo WLTP. La versione “base”, invece, è proposta con un propulsore da 90 kW (120 CV) e 225 Nm e un accumulatore da 40 kWh. La percorrenza supera i 300 km secondo il ciclo WLTP. L’offerta riguarda la motorizzazione base nell’allestimento Evolution con prezzi a partire da 29.950 euro.

L’OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO, RATE E INTERESSI

La casa automobilistica offre un bonus Renault E-Tech di 3.000 euro che porta il prezzo del piccolo crossover elettrico a 26.950 euro. Con un anticipo di 9.900 euro sarà possibile mettere nel garage di casa la Renault 4 con rate da 155 euro al mese (contratto di 48 mesi).

  • Prezzo promozionale: 26.950 euro
  • Rate da 155 euro al mese
  • Anticipo 9.900 euro
  • Rata finale 13.478 euro
  • Tan 5,49% – Taeg 6,72%

Di seguito le complete condizioni economiche del finanziamento come riportato sul sito Renault.

Renault 4 E-Tech Electric evolution Urban Range a 26.950 euro (iva inclusa, ipt e contributo pfu esclusi) con 3.000 euro di bonus Renault E-Tech. Anticipo 9.900 euro, importo totale del credito 17.050 euro + spese di istruttoria 395 euro + imposta di bollo 42,63 euro (addebitata sulla prima rata), interessi 3.475,28 euro, valore futuro garantito 13.478 euro (rata finale), per un chilometraggio totale massimo di 40.000 km; in caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,10 euro/km; importo totale dovuto dal consumatore 20.920,28 euro in 48 rate da euro 155,06 oltre la rata finale. TAN 5,49% (tasso fisso), TAEG 6,72%, spese di incasso mensili 3 euro, spese per invio rendiconto periodico (annuale) 1,20 euro (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a 2 euro.

Commenti Regolamento
