Offerta Renault 4, con bonus Renault E-Tech e finanziamento da 155 euro al mese

Dopo il successo della Renault 5, la casa automobilistica punta molto anche sulla Renault 4, un crossover elettrico di circa 4,1 metri di lunghezza. Fino al 3 marzo 2026, la casa automobilistica ha messo in offerta la sua Renault 4 che grazie ad un finanziamento sarà possibile portarsela a casa con rate mensili da 155 euro. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

RENAULT 4 E-TECH ELECTRIC: CARATTERISTICHE

Innanzitutto ricapitoliamo brevemente le principali caratteristiche tecniche della Renault 4. Le sue misure sono 4,14 m lunghezza x 1,80 m larghezza x 1,57 m altezza, con un passo di 2,62 metri. Per i bagagli? Dietro, a disposizione ci sono 420 litri. All’interno dell’abitacolo la struttura è simile a quella della Renault 5. Dunque, volante multifunzione e plancia dominata da due schermi. Il primo da 7 o da 10,1 pollici a seconda dell’allestimento scelto, è per la strumentazione digitale, mentre il secondo, quello del sistema infotainment, è da 10,1 pollici.

Per quanto riguarda, invece, le motorizzazioni, al vertice della gamma troviamo un motore da 110 kW (150 CV) e 245 Nm abbinato ad una batteria con una capacità di 52 kWh. L’autonomia arriva a circa 400 km secondo il ciclo WLTP. La versione “base”, invece, è proposta con un propulsore da 90 kW (120 CV) e 225 Nm e un accumulatore da 40 kWh. La percorrenza supera i 300 km secondo il ciclo WLTP. L’offerta riguarda la motorizzazione base nell’allestimento Evolution con prezzi a partire da 29.950 euro.

L’OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO, RATE E INTERESSI

La casa automobilistica offre un bonus Renault E-Tech di 3.000 euro che porta il prezzo del piccolo crossover elettrico a 26.950 euro. Con un anticipo di 9.900 euro sarà possibile mettere nel garage di casa la Renault 4 con rate da 155 euro al mese (contratto di 48 mesi).

Prezzo promozionale: 26.950 euro

Rate da 155 euro al mese

Anticipo 9.900 euro

Rata finale 13.478 euro

Tan 5,49% – Taeg 6,72%

Di seguito le complete condizioni economiche del finanziamento come riportato sul sito Renault.