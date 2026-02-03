Offerta Renault 4, con bonus Renault E-Tech e finanziamento da 155 euro al mese
Con bonus Renault E-Tech la nuova Renault 4 parte da 26.950 euro e grazie al finanziamento si potrà portare a casa con rate da 155 euro
Dopo il successo della Renault 5, la casa automobilistica punta molto anche sulla Renault 4, un crossover elettrico di circa 4,1 metri di lunghezza. Fino al 3 marzo 2026, la casa automobilistica ha messo in offerta la sua Renault 4 che grazie ad un finanziamento sarà possibile portarsela a casa con rate mensili da 155 euro. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
RENAULT 4 E-TECH ELECTRIC: CARATTERISTICHE
Innanzitutto ricapitoliamo brevemente le principali caratteristiche tecniche della Renault 4. Le sue misure sono 4,14 m lunghezza x 1,80 m larghezza x 1,57 m altezza, con un passo di 2,62 metri. Per i bagagli? Dietro, a disposizione ci sono 420 litri. All’interno dell’abitacolo la struttura è simile a quella della Renault 5. Dunque, volante multifunzione e plancia dominata da due schermi. Il primo da 7 o da 10,1 pollici a seconda dell’allestimento scelto, è per la strumentazione digitale, mentre il secondo, quello del sistema infotainment, è da 10,1 pollici.
Per quanto riguarda, invece, le motorizzazioni, al vertice della gamma troviamo un motore da 110 kW (150 CV) e 245 Nm abbinato ad una batteria con una capacità di 52 kWh. L’autonomia arriva a circa 400 km secondo il ciclo WLTP. La versione “base”, invece, è proposta con un propulsore da 90 kW (120 CV) e 225 Nm e un accumulatore da 40 kWh. La percorrenza supera i 300 km secondo il ciclo WLTP. L’offerta riguarda la motorizzazione base nell’allestimento Evolution con prezzi a partire da 29.950 euro.
L’OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO, RATE E INTERESSI
La casa automobilistica offre un bonus Renault E-Tech di 3.000 euro che porta il prezzo del piccolo crossover elettrico a 26.950 euro. Con un anticipo di 9.900 euro sarà possibile mettere nel garage di casa la Renault 4 con rate da 155 euro al mese (contratto di 48 mesi).
- Prezzo promozionale: 26.950 euro
- Rate da 155 euro al mese
- Anticipo 9.900 euro
- Rata finale 13.478 euro
- Tan 5,49% – Taeg 6,72%
Di seguito le complete condizioni economiche del finanziamento come riportato sul sito Renault.
Renault 4 E-Tech Electric evolution Urban Range a 26.950 euro (iva inclusa, ipt e contributo pfu esclusi) con 3.000 euro di bonus Renault E-Tech. Anticipo 9.900 euro, importo totale del credito 17.050 euro + spese di istruttoria 395 euro + imposta di bollo 42,63 euro (addebitata sulla prima rata), interessi 3.475,28 euro, valore futuro garantito 13.478 euro (rata finale), per un chilometraggio totale massimo di 40.000 km; in caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,10 euro/km; importo totale dovuto dal consumatore 20.920,28 euro in 48 rate da euro 155,06 oltre la rata finale. TAN 5,49% (tasso fisso), TAEG 6,72%, spese di incasso mensili 3 euro, spese per invio rendiconto periodico (annuale) 1,20 euro (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a 2 euro.