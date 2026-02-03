Cerca

Questo è il kit ideale per la manutenzione di auto e moto. Ed è anche in offerta

Un astuccio completo dell'essenziale per i lavori più comuni.

Questo è il kit ideale per la manutenzione di auto e moto. Ed è anche in offerta
Vai ai commenti
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 3 feb 2026

Cambiare la lampadina dell’auto, aprire lo sportellino per collegare la diagnosi o verificare lo stato dei fusibili, ma anche smontare il supporto che tiene la batteria di avviamento o sostituire il filtro dell’aria o quello dell’abitacolo, sono tutte operazioni che possono essere svolte in autonomia. Eppure operazioni così semplici possono diventare complesse se non si ha a disposizione il cacciavite adatto. La soluzione arriva dal set Bosch contenente una chiave a cricchetto e 38 pezzi per avvitare e svitare viti e bulloni dell’auto per le varie operazioni di manutenzione e riparazione. È in offerta a meno di 20€ con il 46% di sconto.

Set avvitamento Bosch in offerta a meno di 20€

Un set comodo e completo

Il kit da avvitamento a marchio Bosch include 38 elementi sistemati in un comodo astuccio rigido che facilita il trasporto e l’individuazione immediata di ogni pezzo. Il cuore di questo set è il mini cricchetto, un utensile pensato per operare in spazi ridotti grazie a una leva corta e a un meccanismo tramite il quale ridurre gli sforzi.

Bosch 1x Astuccio avvitamento 38 pezzi con cricchetto (Accessorio Trapano)

Bosch 1x Astuccio avvitamento 38 pezzi con cricchetto (Accessorio Trapano)

17,3432,33€-46%
Vedi l’offerta

La dotazione comprende inserti per le lavorazioni più comuni, dalle classiche viti a taglio e a croce fino ai profili Torx e alle esagonali. Il cricchetto si collega agli inserti tramite un attacco magnetico che velocizza il cambio degli utensili e limita il rischio di perdita delle punte.

Le dimensioni compatte dell’astuccio permettono di riporlo facilmente nel portaoggetti dell’auto così da averlo sempre a disposizione. La disposizione interna è studiata per mantenere ogni elemento ben fermo, così da evitare spostamenti durante il trasporto.

Set avvitamento Bosch in offerta a meno di 20€

È un kit essenziale, dotato di tutto il necessario per le operazioni più comuni. A questo prezzo è un piccolo affare per avere sempre a portata di mano quella chiave e quel cacciavite necessaria per completare i lavori sulla propria auto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
Questo è un kit compatto a meno di 25€ che può tornare utile a diversi automobilisti
Offerte e Promozioni
Come eliminare graffi e segni dalla carrozzeria con un prodotto economico
Offerte e Promozioni
Controlla e gonfia le gomme in qualsiasi momento con questo strumento portatile a meno di 50€
Offerte e Promozioni
È in offerta l’accessorio indispensabile per ogni lavoro di manutenzione su auto e moto
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.