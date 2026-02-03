Questo è il kit ideale per la manutenzione di auto e moto. Ed è anche in offerta

Cambiare la lampadina dell’auto, aprire lo sportellino per collegare la diagnosi o verificare lo stato dei fusibili, ma anche smontare il supporto che tiene la batteria di avviamento o sostituire il filtro dell’aria o quello dell’abitacolo, sono tutte operazioni che possono essere svolte in autonomia. Eppure operazioni così semplici possono diventare complesse se non si ha a disposizione il cacciavite adatto. La soluzione arriva dal set Bosch contenente una chiave a cricchetto e 38 pezzi per avvitare e svitare viti e bulloni dell’auto per le varie operazioni di manutenzione e riparazione. È in offerta a meno di 20€ con il 46% di sconto.

Un set comodo e completo

Il kit da avvitamento a marchio Bosch include 38 elementi sistemati in un comodo astuccio rigido che facilita il trasporto e l’individuazione immediata di ogni pezzo. Il cuore di questo set è il mini cricchetto, un utensile pensato per operare in spazi ridotti grazie a una leva corta e a un meccanismo tramite il quale ridurre gli sforzi.

La dotazione comprende inserti per le lavorazioni più comuni, dalle classiche viti a taglio e a croce fino ai profili Torx e alle esagonali. Il cricchetto si collega agli inserti tramite un attacco magnetico che velocizza il cambio degli utensili e limita il rischio di perdita delle punte.

Le dimensioni compatte dell’astuccio permettono di riporlo facilmente nel portaoggetti dell’auto così da averlo sempre a disposizione. La disposizione interna è studiata per mantenere ogni elemento ben fermo, così da evitare spostamenti durante il trasporto.

È un kit essenziale, dotato di tutto il necessario per le operazioni più comuni. A questo prezzo è un piccolo affare per avere sempre a portata di mano quella chiave e quel cacciavite necessaria per completare i lavori sulla propria auto.