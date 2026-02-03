Xiaomi SU7: batteria al 94,5% dopo 265.000 km percorsi in 18 mesi

Le batterie delle auto elettriche durano poco? Ecco una notizia interessante che arriva dalla Cina che dimostra ancora volta come le moderne batterie sono fatte per durare a lungo. CarNewsChina riporta il caso del proprietario di una Xiaomi SU7 Pro a trazione posteriore che dopo aver percorso ben 265.000 km in 18 mesi, ad un controllo ha verificato che la batteria era ancora al 94,5%.

Lo staff di Xiaomi mi ha comunicato i risultati e sono rimasto sinceramente scioccato. Avevo dato per scontato che la percentuale sarebbe stata al massimo al 90%. Vedere il 94,5% è stato davvero sorprendente.

Così si è espresso il proprietario della berlina elettrica che ha percorso in media, dal momento dell’acquisto, circa 600 km al giorno, un utilizzo particolarmente intensivo che metterebbe a dura prova qualsiasi tipo di autovettura. Ricordiamo che il modello in questione dispone di una batteria con una capacità di 94,3 kWh. A quanto pare, oltre che la batteria in perfetto stato di salute, il veicolo ha genericamente mostrato un’usura minima degli altri componenti nonostante l’utilizzo particolarmente impegnativo. L’intera storia è stata condivisa attraverso un video sui social network cinesi (lo trovate qui).

Prevedibilmente, quanto raccontato ha scatenato un grande dibattito, catturando persino l’attenzione di Lei Jun, CEO di Xiaomi, che ha ricondiviso la storia attraverso il suo profilo su Weibo. Adesso, il proprietario della berlina elettrica intende andare oltre, puntando a diventare la prima persona a guidare una SU7 per 600.000 km entro tre anni dall’acquisto.

LE BATTERIE SONO FATTE PER DURARE

Questa ennesima testimonianza mostra ancora una vota i progressi fatti nello sviluppo delle batterie per le auto elettriche. Grazie ad una chimica sempre migliore e allo sviluppo dei sistemi di climatizzazione, oggi sono in grado di mantenere un’elevata efficienza per lungo tempo, anche in casi di utilizzi particolarmente gravosi come questo. Ricordiamo che la Xiaomi SU7 di recente è stata aggiornata, introducendo diverse novità, anche per quanto riguarda il powertrain, che hanno permesso di migliorare prestazioni e autonomia.