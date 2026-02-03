Jeep Avenger, il 2026 inizia bene: SUV leader in Italia e secondo modello in assoluto

Jeep Avenger parte bene il 2026 confermandosi sempre come il SUV preferito dagli italiani con un market share del 6,5%. Primo chiaramente anche nel segmento del B-SUV dove a gennaio può contare su di un quota di mercato superiore al 14%. Limitandosi al mercato dei privati nel segmento dei B-SUV, il market share della Jeep Avenger ha sfiorato l’11% come dire che un cliente privato su dieci ha scelto questo modello. Avenger continua quindi quel successo che sta andando avanti da tutto il 2025. Nel primo mese del nuovo anno, il B-SUV ha ottenuto un altro importante risultato e cioè è stato il secondo modello più venduto in assoluto in Italia dietro solamente alla FIAT Panda.

RESTYLING IN ARRIVO

Un risultato, quindi, che premia la bontà di questo progetto. Già sappiamo che si sta lavorando ad un restyling che punterà ad affinare ulteriormente questo modello. Sono attesi piccoli ritocchi al look, soprattutto davanti. Jeep dovrebbe poi approfittare del restyling per rivedere un po’ anche l’abitacolo. In ogni caso non ci saranno stravolgimenti, solo affinamenti per migliorare un modello di successo. La gamma di motori dovrebbe rimanere sempre la stessa, con le versioni a benzina, ibride (Mild Hybrid) e 100% elettriche. Possibile che arrivino alcuni miglioramenti per il modello BEV con l’obiettivo di aumentare l’autonomia. Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi mesi.

NUOVA JEEP COMPASS

Gennaio 2026 è stato anche il mese della nuova Jeep Compass, protagonista di due “porte aperte” in due fine settimana consecutivi in tutte le concessionarie italiane. Modello su cui la casa automobilistica punta molto. Come sappiamo la nuova generazione è stata rivista profondamente, poggia sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis ed è proposta con motorizzazioni ibride (Mild Hybrid da 145 CV e Plug-in da 225 CV) oltre che 100% elettriche fino a 375 CV. Da poco è stata presentata anche la versione 4xe con doppio motore e trazione integrale che però non è ancora arrivata a listino. Il 2026 sarà quindi molto importante per questo modello.