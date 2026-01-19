Nuova Jeep Compass: tutte le versioni e i prezzi del SUV ibrido ed elettrico

La nuova Jeep Compass è un modello molto importante per la casa automobilistica. Il SUV, come abbiamo visto, sta finalmente arrivando sul mercato italiano, tanto che Jeep ha organizzato una serie di Weekend di Porte aperte. Compass, sin dal debutto della prima generazione, ha venduto oltre 2,5 milioni di unità in tutto il mondo e il nuovo modello avrà il compito di continuare questo successo. Con l’arrivo delle concessionarie italiane vediamo di ricapitolare le principali caratteristiche della nuova Compass, le motorizzazioni disponibili e i prezzi.

DIMENSIONI ED INTERNI

Nuova Jeep Compass misura 4,55 m lunghezza x 1,9 m larghezza x 1,7 m altezza, con un passo di 2,8 m. Il bagagliaio mette invece a disposizione fino a 550 litri e i sedili posteriori offrono un frazionamento 40:20:40 (di serie su tutte le versioni). Rispetto al precedente modello le forme sono più squadrate e davanti troviamo sempre la classica mascherina con le 7 feritoie. Salendo a bordo del SUV troviamo un ambiente dallo stile minimalista. Ovviamente non può mancare una buona dotazione tecnologica. Dietro al volante multifunzione possiamo osservare la strumentazione digitale con schermo da 10 pollici, mentre centralmente sulla plancia è stato collocato il display del sistema infotainment da 16 pollici. Non manca nemmeno il pad per la ricarica wireless degli smartphone e un selettore sul tunnel centrale per gestire le impostazioni del sistema Select Terrain. Presente il supporto agli aggiornamenti OTA che permetteranno a Jeep di introdurre nel corso del tempo nuove funzionalità.

Il SUV può contare su di un’altezza da terra fino a 200 mm, un angolo di attacco di 20 gradi, un angolo di dosso di 15 gradi e un angolo di uscita di 26 gradi. Inoltre, nuova Compass è in grado di affrontare un guado fino ad una profondità di 470 mm. Le versioni con trazione integrale potranno contare su di un angolo di attacco di 27 gradi, angolo di dosso di 16 gradi e angolo di uscita di 31 gradi.

MOTORI

Nuova Jeep Compass è proposta con molteplici motorizzazioni, ibride ed elettriche. Da poco è stato introdotto anche il modello con la trazione integrale. Jeep Compass e-Hybrid dispone di un powertrain Mild Hybrid composto dal solito PureTech 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 136 CV abbinato ad una trasmissione automatica a 6 rapporti al cui interno c’è un’unità elettrica da 29 CV. La potenza di sistema arriva a 145 CV. Nuova Compass è proposta anche con una motorizzazione ibride Plug-in. Jeep Compass e-Hybrid Plug-in dispone di un powertrain composto da un motore benzina 4 cilindri di 1,6 litri di cilindrata abbinato ad un’unità elettrica (cambio automatico a 7 rapporti). La potenza massima di sistema arriva a 225 CV con 350 Nm di coppia massima. Il motore elettrico è alimentato da una una batteria con una capacità di 17,9 kWh che permette un’autonomia in elettrico di 90-92 km (WLTP). L’accumulatore può essere ricaricato in corrente alternata fino ad una potenza massima di 7 kW. Complessivamente, l’autonomia combinata (benzina + elettrico), arriva a sfiorare i 1.000 km (983 km).

C’è poi la nuova Jeep Compass Full Electric con un motore elettrico da 213 CV abbinato ad una batteria con una capacità di 74 kWh che consente un’autonomia WLTP di 500 km. Da poco è stata annunciata la Compass 4xe, sempre 100% elettrica. In questo caso troviamo un powertrain con un doppio motore. Sull’asse posteriore, infatti, è stata aggiunta un’unità da 180 CV. In quetso modo è possibile disporre della trazione integrale. La nuova Jeep Compass 4xe si caratterizzerà anche per sospensioni rialzate di 10 mm, paraurti specifici per migliori angoli di attacco e uscita e pneumatici con spalla alta per maggiore trazione.

PREZZI

Quanto costa la nuova Jeep Compass in Italia?

Jeep Compass e-Hybrid : da 40.900 euro

: da 40.900 euro Jeep Compass e-Hybrid Plug-in : da 45.900 euro

: da 45.900 euro Jeep Compass Full Electric: da 47.900 euro

Il modello 4xe per il momento non è ancora entrato a listino.