Nuova Jeep Compass, adesso è anche ibrida Plug-in: ecco caratteristiche e prezzi

La gamma della nuova Jeep Compass si amplia con l’introduzione della versione e-Hybrid Plug-in. Sul configuratore, infatti, ha fatto la sua apparizione questa nuova versione del SUV che affianca la Compass e-Hybrid (Mild Hybrid) che abbiamo già provato e la variante 100% elettrica. Andiamo quindi a scoprire più da vicino le sue caratteristiche oltre agli allestimenti e prezzi in cui è proposta sul nostro mercato.

MOTORE IBIDO PLUG-IN

Le novità la troviamo sotto al cofano dove adesso è presente un powertrain ibrido Plug-in composto da un motore benzina 4 cilindri di 1,6 litri di cilindrata abbinato ad un’unità elettrica (cambio automatico a 7 rapporti). La potenza di sistema arriva a 225 CV con 350 Nm di coppia massima, quanto basta per spingere il SUV ad una velocità massima di 216 km/h. Il motore elettrico è alimentato da una una batteria con una capacità di 17,9 kWh che permette un’autonomia in elettrico di 90-92 km (WLTP). Complessivamente, con un pieno di benzina e con la batteria carica, la nuova Jeep Compass Plug-in è in grado di percorrere 983 km. L’accumulatore può essere caricato in corrente alternata fino a 7 kW di potenza (circa 3 ore per un pieno). Consumi dichiarati 2,7-2,9 litri per 100 km, mentre le emissioni sono pari a 61-63 g/km di CO2.

Per il resto, è il SUV che conosciamo che misura 4,55 m lunghezza x 1,9 m larghezza x 1,7 m altezza, con un passo di 2,8 m. Curiosità, sul sito Jeep si può leggere che dopo aver acquistato la nuova Compass Plug-in, sarà data in omaggio la EasyWallbox di Free2move Charge con cui poter ricaricare il SUV a casa.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Nuova Jeep Compass e-Hybrid Plug-in è venduta negli allestimenti Altitude e First Edition. Parlando della dotazione di serie, già dalla versione Altitude troviamo, tra le altre cose, Cerchi in lega da 18 pollici diamantati, Fari anteriori full LED, Abbaglianti automatici, Specchietti ripiegabili elettricamente, Luci di cortesia sugli specchietti esterni, Sedili in tessuto, Luce ambiente monocromatica, Climatizzatore automatico a 2 zone, Apple CarPlay e Android Auto wireless, Quadro strumenti digitale da 10 pollici e infotainment da 16 pollici, Climatizzatore con precondizionamento auto, Cavo di ricarica Modo 2, Sistema Selec-Terrain, Cruise control adattivo, Sistema di mantenimento corsia Lane Assist, Guida autonoma di livello 2, Frenata automatica d’emergenza, Sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Passive entry e Passive start.

I prezzi? Quanto costa la Jeep Compass Plug-in in Italia? Si parte da 45.900 euro.