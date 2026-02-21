Jeep Compass vs Toyota RAV4, sfida tra SUV: quale preferite?

La nuova Jeep Compass è arrivata da poco sul mercato (qui la nostra prova) e la casa automobilistica scommette molto sul successo di questo modello che è tutto nuovo a partire dalla piattaforma, la STLA Medium che permette di offrire il SUV con motorizzazioni sia ibride e sia elettriche. Il mercato del SUV è molto competitivo e la nuova Compass se la dovrà vedere con diversi rivali tra cui la Toyota RAV4 che anche lei è stata rinnovata profondamente con una nuova generazione. Entrambi i modelli offrono spazio, comfort e tecnologia. La RAV4 punta tutto sull’ibrido mentre la Compass è proposta anche in versioni BEV. Andiamo quindi a metterle a confronto per scoprire caratteristiche e differenze.

DIMENSIONI E DESIGN

Partiamo dalla Jeep Compass che misura 4.552 mm lunghezza x 1.928 mm larghezza x 1.675 mm altezza, con un passo di 2.795 mm. Il bagagliaio mette a disposizione fino a 550 litri. Rispetto alla passata generazione, le forme sono più squadrate, con il frontale che si caratterizza per riprendere l’impostazione verticale già vista su altri modelli del marchio dove poi è presente la classica mascherina con le 7 feritoie. Non mancano la piastra paramotore e tutta una serie di protezioni in plastica che richiamano il mondo dell’off-road.

Passiamo alla Toyota RAV4 che misura 4.600 mm lunghezza x 1.855 mm larghezza x 1.675 mm altezza, con un passo di 2.690 mm. Per i bagagli? Il SUV mette a disposizione 514-749 litri grazie alla possibilità di far scorrere i sedili posteriori. Forme massicce e per il SUV un frontale caratterizzato dalla presenza di fari dotati di una firma luminosa a forma di C. Davanti troviamo una griglia con inserti esagonali e un paraurti con ampie prese d’aria. La casa automobilistica giapponese propone anche un allestimento GR Sport che permette di dare al SUV maggiore grinta.

INTERNI E TECNOLOGIA

Salendo a bordo della Jeep Compass troviamo un abitacolo dallo stile minimalista dove, ovviamente, non può mancare la tecnologia. Dietro al volante multifunzione c’è la strumentazione digitale con schermo da 10 pollici, mentre centralmente sulla plancia è stato collocato il display del sistema infotainment da 16 pollici con supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Sul tunnel centrale i comandi per il sistema Select Terrain e per gestire la trasmissione.

Sulla nuova Toyota RAV4, l’abitacolo ha fatto un importante salto avanti e adesso appare molto più moderno rispetto al precedente modello. Dietro al nuovo volante è stato collocato il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici dotato di una nuova grafica. Mostra le informazioni di marcia oltre a quelle di navigazione. Centralmente sulla plancia è invece collocato il display da 12,9 pollici del sistema infotainment. Migliorata anche la sensazione di qualità percepita.

MOTORI

Alla base della gamma della Jeep Compass c’è la versione e-Hybrid con un Mild Hybrid 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 136 CV abbinato ad una trasmissione automatica a 6 rapporti al cui interno c’è un’unità elettrica da 29 CV. Potenza di sistema pari a 145 CV. C’è poi la Plug-in Hybrid. Il powertrain è composto da un motore benzina 4 cilindri di 1,6 litri di cilindrata abbinato ad un’unità elettrica (cambio automatico a 7 rapporti). La potenza di sistema arriva a 225 CV. Il motore elettrico è alimentato da una batteria con una capacità di 17,9 kWh che permette un’autonomia in elettrico di 90-92 km (WLTP). Jeep Compass è poi offerta nelle versioni 100% elettriche. A listino c’è il modello con motore da 213 CV e batteria da 74 kWh per una percorrenza di 500 km. Presto arriverà all’interno della gamma anche la Compass 4xe con doppio motore, la trazione integrale e 375 CV.

Per la nuova Toyota RAV4 solamente motorizzazioni Full Hybrid e Plug-in. Partiamo dalla Full Hybrid, con un motore 4 cilindri di 2,5 litri abbinato ad un sistema ibrido, in grado di erogare complessivamente 183 CV. Disponibile anche con la trazione integrale da 191 CV grazie alla presenza di una piccola unità elettrica sull’asse posteriore. Il tutto è abbinato alla trasmissione e-CVT. La Plug-in sarà disponibile con la trazione anteriore e una potenza di sistema pari a 268 CV, mentre nella configurazione con trazione integrale, con un secondo piccolo motore elettrico al posteriore, la potenza di sistema sale a 304 CV. Grazie alla batteria da 22,7 kWh il SUV giapponese è in grado di percorrere in modalità solo elettrica circa 100 km. Va ricordato che le versioni Plug-in in Italia saranno disponibili solo nel corso del 2026.

PREZZI

Jeep Compass parte dai 40.900 del modello e-Hybrid. Si sale a 45.900 euro per la Plug-in e a 47.900 euro per la 100% elettrica. Per la Toyota RAV4, invece, il listino attacca a 45.200 euro.