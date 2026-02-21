Zeekr X, il crossover elettrico arriva in Italia: tutte le versioni

Zeekr è sbarcata sul mercato italiano con 4 modelli che saranno distribuiti attraverso Jameel Motors Italia. Gli ordini sono già aperti e le prime consegne sono previste per la prossima primavera. Tra i modelli più interessanti della casa automobilistica cinese del Gruppo Geely c’è la Zeekr X che quando fece la sua prima apparizione in Europa abbiamo avuto modo di provare (qui trovate la nostra recensione). Si tratta di un crossover elettrico compatto di poco più di 4,4 metri di lunghezza che per caratteristiche può risultare particolarmente interessante per il nostro mercato. Poggia sulla piattaforma SEA di Geely ed è proposto in tre versioni differenti.

ESTERNI ED INTERNI

Zeekr X misura 4.432 mm lunghezza x 2.029 mm larghezza (specchietti compresi) x 1.566 mm altezza, con un passo 2.750 mm. La capacità di carico è di 328 litri e anche davanti c’è un piccolo vano di carico (frunk) dove è possibile riporre i cavi per la ricarica. Linee spigolose, con un anteriore particolarmente aggressivo, con fari dalle forme molto particolari. Lo stile, ricordiamo, è frutto del lavoro del centro di Design di Goteborg. Grande attenzione anche allo sviluppo dell’aerodinamica ed il risultato è un Cx di 0,28. Il crossover elettrico dispone anche di un ampio tetto panoramico in vetro che permette di esaltare lo spazio all’interno dell’abitacolo.

E salendo a bordo della Zeekr X troviamo un stile minimalista come va di moda oggi, dove i comandi fisici sono ridotti a minimo. Ovviamente non può mancare la tecnologia. Dietro al volante c’è infatti il pannello del quadro strumenti digitale da 8,8 pollici, mentre centralmente sulla plancia troviamo il sistema infotainment con schermo touch da 14,6 pollici con i supporti ad Apple CarPlay e Android Auto. Si può avere anche un head-up display.

MOTORI E AUTONOMIA

Come detto, Zeekr X poggia sulla piattaforma SEA di Geely, la stessa utilizzata anche sulla Volvo EX30 e sulle Smart #1 e #3, giusto per fare alcuni esempi. Sono 3 le versioni con cui il SUV elettrico è proposto: Core RWD, Long Range RWD e Privilege AWD. Ecco le specifiche.

Zeekr X Core RWD : 200 kW (272 CV), 0-100 km/h in 5,9 secondi, batteria da 49 kWh e 330 km di autonomia

: 200 kW (272 CV), 0-100 km/h in 5,9 secondi, batteria da 49 kWh e 330 km di autonomia Zeekr X Long Range RWD : 200 kW (272 CV), 0-100 km/h in 5,6 secondi, batteria da 69 kWh e 446 km di autonomia

: 200 kW (272 CV), 0-100 km/h in 5,6 secondi, batteria da 69 kWh e 446 km di autonomia Zeekr X Privilege AWD: doppio motore, 315 kW (428 CV), 0-100 km/h in 3,8 secondi, batteria da 69 kWh e 425 km di autonomia

In corrente continua la batteria da 69 kWh può essere ricaricata a 150 kW di potenza di picco, mentre con quella da 49 kWh si può arrivare a 130 kW. In corrente continua 11 kW o 22 kW ma solo sulla Privilege.

PREZZI

Si parte da 37.990 euro.