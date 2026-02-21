Nuova Hyundai Bayon 2027 prende forma, un render prova ad anticipare il design

La nuova Hyundai Bayon sta arrivando e sarà una delle principali novità che la casa automobilistica lancerà per il mercato europeo entro il 2027. Il B-SUV è già sceso su strada per i test e di recente abbiamo visto le prime foto spia che lo ritraevano comunque camuffato. In ogni caso, le forme sono evidenti e così pure alcune delle novità stilistiche che saranno introdotte per rinnovare il suo look. Partendo quindi dalle prime immagini del nuovo modello, i colleghi di Motor.es hanno provato ad immaginarsi con un render le forme finali di questo modello.

HYUNDAI BAYON 2027: COME SARÀ

Il nuovo modello dovrebbe crescere leggermente di dimensioni, a tutto vantaggio dello spazio all’interno dell’abitacolo. Il frontale dovrebbe caratterizzarsi per la presenza di fari sdoppiati. La firma luminosa sarà simile a quella della Kona anche se probabilmente non ci sarà una striscia luminosa a tutta larghezza. Anche nella parte posteriore, i fanali saranno divisi su due livelli. Pare che per chi cerca un look più grintoso, la nuova Hyundai Bayon 2027 sarà offerta nell’allestimento N Line. Complessivamente, comunque, per il B-SUV ci si attende un aspetto più moderno. Per il momento le foto spia non hanno permesso di vedere l’abitacolo ma possiamo immaginarci un importante passo avanti, con interni resi più moderni, soprattutto sul fronte della tecnologia. Ci sarà quindi una nuova strumentazione digitale e un infotainment di ultima generazione.

MOTORI

Per il momento ovviamente non ci sono dettagli precisi su cosa troveremo sotto al cofano della nuova Hyundai Bayon. L’attuale modello adotta un motore 3 cilindri benzina di un litro di cilindrata in grado di erogare 90 CV abbinato ad un cambio manuale a 6 marce o automatico a 7 rapporti. Stando a quanto emerso, Hyundai sta lavorando su di una nuova motorizzazione Full Hybrid che sarà utilizzata all’interno della sua futura gamma di vetture e pare che anche la nuova Bayon potrebbe adottarla. Al debutto del nuovo B-SUV manca comunque ancora diverso tempo e quindi ci sarà modo di scoprire maggiori dettagli. Non rimane, quindi, che attendere novità.