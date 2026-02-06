Hyundai Bayon 2027, test su strada per la nuova generazione | Foto spia

I test su strada della nuova Hyundai Bayon sono già iniziati. La prossima generazione del B-SUV è uno dei 5 modelli che la casa automobilistica porterà al debutto in Europa entro il 2027. La nuova Bayon è stata intercettata sulle strade innevate del Nord Europa durante i classici test invernali che le case automobilistiche svolgono in questo periodo dell’anno. Il muletto ovviamente appare camuffato con pellicole che coprono la carrozzeria. Al di sotto, le forme sembrano essere quelle definitive e quindi possiamo già iniziare a capire come cambierà il nuovo B-SUV coreano.

COME SARÀ LA NUOVA HYUNDAI BAYON 2027?

Il nuovo modello sembra essere leggermente più grande dell’attuale. In ogni caso, il cambiamento di design è evidente. Il nuovo modello sembra presentare forme più massicce e una linea del tetto più squadrata. Davanti troveremo probabilmente una barra luminosa a tutta larghezza che congiunge i fari dalle forme sottili. Complessivamente, comunque, il look della nuova Hyundai Bayon 2027 dovrebbe apparire più moderno. Le foto spia non mostrano l’abitacolo ma possiamo aspettarci un passo avanti con un miglioramento della dotazione tecnologica (nuova strumentazione digitale e infotainment rivisto) e con nuovi rivestimenti per alzare l’asticella della qualità percepita. Per chi desidera maggiore grinta, pare che sarà proposta una versione N Line che renderà la vettura un po’ più sportiveggiante soprattutto nell’aspetto.

Per quanto riguarda quello che troveremo sotto al cofano del nuovo B-SUV, per il momento sappiamo solamente che ci sarà una motorizzazione ibrida. Si dovrebbe trattare di un Full Hybrid e non di un Mild Hybrid. Ci sarà comunque modo di saperne di più nel corso dei prossimi mesi visto che al debutto manca ancora diverso tempo. La nuova Bayon sarà molto importante per Hyundai che vuole crescere all’interno del segmento B del mercato europeo. Non rimane che attendere novità.