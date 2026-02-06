Ripara le gomme dell’auto con questo sigillante in offerta compatibile con i sensori TPMS

Bucare la gomma dell’auto è una delle esperienze più fastidiose per un’automobilista. È un fenomeno imprevedibile che può condizionare lo svolgimento di qualsiasi giornata. Per chi non può sostituire lo pneumatico forato con la ruota di scorta (o l’auto non la prevede), o vuole risolvere rapidamente il problema così da arrivare a casa o presso il primo gommista, la soluzione migliore è l’utilizzo di un sigillante. Ma non tutti i sigillanti vanno bene.

Nelle auto moderne, infatti, quelle che sulle ruote hanno i sensori TPMS (quelli che monitorano in tempo reale la pressione delle gomme), i sigillanti universali possono sporcare il sensore, comprometterne la lettura o addirittura portare a doverne prevedere la sostituzione. La soluzione è nel sigillante OSRAM TYREseal Essential. È infatti progettato per funzionare proprio come il sigillante originale, è compatibile con i sensori TPMS e permette di riparare velocemente la gomma così da riprendere il viaggio. Il kit, completo flacone gel e di gonfiatore analogico, è in offerta su Amazon a meno di 30€.

Come funziona il sigillante gel per le forature

Il sigillante in gel OSRAM TYREseal è pensato per chiudere temporaneamente fori fino a 6 millimetri, una misura tipica delle perforazioni causate da chiodi o piccole viti. La formulazione in gel particellare permette al prodotto di distribuirsi all’interno dello pneumatico una volta avviato il veicolo, andando a sigillare rapidamente il punto dove c’è la perdita.

Non è una riparazione definitiva, ma consente di riprendere la marcia e raggiungere un’officina in sicurezza senza dover alzare l’auto o smontare la ruota. Inoltre è semplice da usare perché il flacone si collega diretto alla valvola, senza la necessità di utilizzare altri attrezzi.

Questo kit include anche un compressore analogico, utile per riportare lo pneumatico alla pressione corretta dopo la sigillatura. La custodia inclusa consente di riporre tutto nel bagagliaio così da averlo a disposizione pronto all’uso in caso di emergenza.