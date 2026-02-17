È a meno di 10€ lo strumento per rimuovere fumo, smog e cattivi odori dall’abitacolo dell’auto

Trascorriamo così tante ore in macchina che è doveroso curare la qualità dell’aria dell’abitacolo. Soprattutto per coloro che fumano (o condividono la macchina con partner e figli che a bordo dell’auto accendono una sigaretta), viaggiano con gli animali o trasportano spesso materiale che emette cattivi odori. A lungo andare il semplice ricambio dell’aria diventa insufficiente. Con la puzza che diventa non solo un fastidio. Per affrontare definitivamente il problema è possibile ricorrere a purificatore d’aria da collegare direttamente alla presa di corrente veicolo. Su Amazon è in offerta con il 47% di sconto, il purificatore Technaxx.

Come funziona un purificatore per l’abitacolo

Il purificatore Technaxx ha al suo interno uno ionizzatore che rilascia ioni negativi nell’abitacolo. Come funziona? Tramite il bilanciamento ionico. Il purificatore rilascia ioni negativi. Questi si legano alle particelle sospese nell’aria (come il polline e la polvere). A quel punto diventano più pesanti e più facili da rimuovere.

Inoltre il purificatore Technaxx integra due porte USB. Una con ricarica rapida fino a 18 W e l’altra con una potenza massima di 10,5 W. In questo modo la presa di corrente non viene occupata e si possono collegare lo smartphone e gli altri dispositivi elettronici per essere ricaricati.

C’è anche un display a LED. A cosa serve? A fornire informazioni sulla tensione della batteria e sui parametri di ricarica. La struttura del purificatore è in alluminio e plastica resistente. Una combinazione pensate per resistere alle vibrazioni, alle sollecitazioni e ai cambiamenti di temperatura.

Grazie a questo semplice dispositivo è possibile migliorare notevolmente la qualità dell’aria da respirare quando si è alla guida della propria auto. Un accessorio indispensabile e molto utile anche come idea regalo.