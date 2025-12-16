Hyundai Bayon si aggiorna: ecco cosa cambia con il nuovo Model Year 2026

Hyundai Bayon si aggiorna con alcune piccole novità in occasione del debutto del Model Year 2026. In particolare, la casa automobilistica ha rivisto la struttura della gamma del suo B-SUV con l’introduzione di nuovi allestimenti. Bayon 2026 è inoltre disponibile con una nuova motorizzazione omologata Euro 6E-Bis.

HYUNDAI BAYON 2026: MOTORE

Sotto al cofano troviamo un motore 3 cilindri benzina di un litro di cilindrata in grado di erogare 90 CV abbinato ad un cambio manuale a 6 marce o automatico a 7 rapporti. Velocità massima di 174 km/h (172 km/h con la trasmissione automatica) e accelerazione da 0 a 100 km/h in 11,9 secondi (13,3 secondi con l’automatico). Consumi 5,701-6,104 litri per 100 km ed emissioni di CO2 pari a 129-138 g/km a seconda del modello. Nulla cambia sul fronte del design con la Hyundai Bayon 2026 che continua a caratterizzarsi per un frontale dotato di una firma luminosa a tutta larghezza. Salendo a bordo del B-SUV troviamo sempre l’infotainment da 10,25 pollici dotato dei supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Non mancano nemmeno gli aggiornamenti OTA.

Nuova Hyundai Bayon può inoltre contare sul pacchetto di sistemi di assistenza alla guida Hyundai SmartSense sin dalla versione di ingresso.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Nuova Hyundai Bayon 2026 è disponibile in Italia negli allestimenti XTech, Business ed Exellence, tutti abbinati al motore 1.0 T-GDi da 90 CV. Parlando della dotazione di serie, la versione base propone, tra le altre cose, quadro strumenti LCD con cluster digitale, sistema di navigazione con touchscreen da 10,25 pollici con Bluelink, aggiornamenti OTA e integrazione Apple CarPlay e Android Auto. Presenti anche i principali sistemi Hyundai SmartSense, come il Rear Occupant Alert, il Sistema di assistenza anti collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli, il Sistema di Gestione Automatica di fari abbaglianti, il Sistema di avviso di ripartenza, il Sistema di mantenimento al centro della corsia, il Sistema di riconoscimento dei limiti di velocità e il Sistema di rilevamento della stanchezza del conducente.

Andando avanti, la versione Business aggiunge cerchi in lega da 16 pollici, fari anteriori Full LED con firma luminosa Seamless Horizon, Cluster Supervision digitale da 10,25 pollici, sensori di parcheggio posteriori, griglia anteriore Glossy Black e luce ambiente. Al top di gamma c’è l’allestimento Exellence che aggiunge ancora fari posteriori a LED, cerchi in lega da 17 pollici, climatizzatore automatico, sistema Smart Key con Start Button, caricatore wireless per smartphone e presa USB posteriore oltre al retrovisore interno elettrocromico, Smart cruise control (SCC) e i sensori di parcheggio anteriori.

I prezzi? Quanto costa Hyundai Bayon 2026 in Italia? Si parte da 22.800 euro.