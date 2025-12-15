5 accessori per la cura dell’auto a meno di 100€ da regalare a Natale

Si avvicina Natale e per tutti coloro che ancora non hanno trovato il regalo perfetto per il partner, i genitori, un amico, un figlio o un collega, ecco una selezione dei migliori strumenti e accessori a meno di 100€.

Idee regalo da portare sotto l’albero

Il primo accessorio è l’avviatore HYCHIKA, un dispositivo multifunzione dotato di starter per la batteria dell’auto, compressore da 150 PSI, luce LED e funzione power bank. È molto utile per far ripartire la batteria scarica, gonfiare uno pneumatico o avere una torcia pronta all’uso. Compatto e pensato per l’uso d’emergenza, è adatto a chi viaggia spesso ed è, anche per il 45% di sconto, un accessorio assolutamente da acquistare.

Il secondo prodotto è il compressore portatile Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2. È un altro accessorio compatto (entra nel portaoggetti dell’auto) ideale per controllare la pressione delle gomme e gonfiarle rapidamente. Dotato di sei modalità predefinite e un display tramite il quale monitorare in tempo reale la pressione, può gestire fino a dieci pneumatici con una sola carica e può essere utilizzato anche per le ruote delle biciclette dei bambini, i palloni e tutti gli accessori gonfiabili. È in offerta a meno di 40€.

Un altro accessorio molto utile in tanti contesti diversi è sicuramente la lampada da lavoro OSRAM LEDinspect Pocket 200. È una lampada pieghevole che offre tre livelli di luminosità con una luce bianca fredda da 6.500 K. La testa orientabile ruota di 360° e si piega fino a 180°, mentre la base magnetica e il gancio integrati permettono di fissarla comodamente in diversi punti dell’automobile. È in offerta su Amazon a meno di 30€.

Un’interessante idea regalo è il cric idraulico elettrico VEVOR, capace di sollevare fino a 15 tonnellate da un’altezza di 200 mm fino a 520 mm. Il controllo avviene tramite telecomando, mentre l’alimentazione è possibile sia tramite accendisigari sia con morsetti a batteria. La superficie di appoggio antiscivolo e la luce LED integrata aumentano la sicurezza durante tutte le operazioni. Una versione moderna, comoda e sicura al classico clic manuale. Oggi è in offerta a meno di 100€.

Infine, il kit MAXTOOLS TR200 consente di riparare le forature delle gomme senza rimuovere la ruota. Contiene infatti un compressore, un flacone di sigillante e un manometro integrato e ha un sistema automatico in grado di sigillare fori fino a 10 mm e permettere di guidare per diversi chilometri a velocità ridotta prima di rivolgersi a un gommista. Il kit funziona a 12 V e può gonfiare anche ruote di moto e bici ed è un metodo efficace per rispondere a diverse emergenze. È possibile acquistarlo in offerta a meno di 30€.