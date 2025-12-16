Toyota Urban Cruiser si presenta in Europa: ecco tutte le versioni del nuovo B-SUV elettrico

Toyota Urban Cruiser fa ufficialmente il debutto in Europa e presto dovremo finalmente scoprire anche i prezzi. La presentazione ufficiale era avvenuta un anno fa e finalmente il nuovo B-SUV elettrico si sta appresentando ad arrivare sulle strade del Vecchio Continente, andando così ad ampliare ulteriormente la gamma delle BEV Toyota. Come sappiamo, si tratta di un progetto portato avanti in collaborazione con Suzuki che a sua volta offre la nuova Suzuki e Vitara già in vendita in Italia. Andiamo quindi a vedere le principali caratteristiche di questo modello e tutte le versioni con cui sarà commercializzato.

DIMENSIONI E DESIGN

Nuova Toyota Urban Cruiser misura 4.285 mm lunghezza x 1.800 mm larghezza x 1.640 mm altezza, con un passo di 2.700 mm. Dunque, si tratta di un modello di segmento B leggermente più grande della Toyota Yaris Cross. Il vano bagagli ha una capacità di 244-310 litri ma abbattendo gli schienali dei sedili posteriori è possibile arrivare fino a 566 litri. L’auto poggia su di una nuova piattaforma sviluppata appositamente per le auto elettriche che ha permesso di ottimizzare lo spazio all’interno dell’abitacolo. Per quanto riguarda l’aspetto del nuovo B-SUV elettrico di casa Toyota, non ci sono ovviamente sorprese dato che lo conoscevamo già bene. Abbiamo quindi il frontale “hammerhead” tipico dei modelli Toyota più recenti. I passaruota appaiono muscolosi e non mancano diverse protezioni in plastica nella parte bassa della vettura che strizzano l’occhio al mondo dell’off-road.

La linea del tetto termina con un piccolo spoiler in cui è integrata la terza luce di stop. Di profilo possiamo notare che la maniglia delle portiere posteriori è stata collocata sui montanti. Dietro invece sono presenti un lunotto di piccole dimensioni e gruppi ottici collegati tra loro da una fascia di plastica nera.

INTERNI E TECNOLOGIA

Salendo a bordo della nuova Toyota Urban Cruiser troviamo un abitacolo razionale senza particolari fronzoli. Ovviamente non manca la tecnologia dato che c’è il cockpit digitale da 10,25 pollici e il display multimediale da 10,1 pollici. Il design della console centrale posiziona i comandi principali a portata di mano, in modo che il loro utilizzo non distragga il conducente durante la guida. Non mancano nemmeno un sistema di illuminazione ambientale a 12 colori, oltre a porte USB-A e USB-C. Sugli allestimenti top di gamma non mancherà nemmeno il pad per la ricarica wireless degli smartphone.

Grazie al sistema di sedili posteriori scorrevoli, la distanza tra i passeggeri anteriori e posteriori può essere regolata in un intervallo da 690 a 850 mm. I sedili posteriori sono frazionabili 40:20:40 e reclinabili. La lunghezza complessiva degli interni è di 3.050 mm. I modelli di fascia alta sono dotati di serie del Cold Pack, che riunisce una serie di funzionalità pensate per il comfort a bordo e una migliore visibilità. Tra queste, gli specchietti retrovisori esterni riscaldabili. All’interno del veicolo, gli occupanti beneficiano di sedili anteriori riscaldabili e volante riscaldabile. Gli utenti possono anche monitorare e gestire le prestazioni e le funzioni della propria auto da remoto tramite l’app MyToyota.

MOTORI E AUTONOMIA

Nuova Toyota Urban Cruiser sarà disponibile con diverse motorizzazioni, tutte con batterie LFP. Il modello base sarà dotato di un’unità da 106 kW / 144 CV e 193 Nm di coppia abbinata ad una batteria con una capacità di 49 kWh. C’è poi la versione con motore da 128 kW / 174 CV e 193 Nm di coppia alimentato da un accumulatore da 61 kWh. Al vertice della gamma, c’è la dual motor con l’aggiunta di un motore da 48 kW / 65 CV sull’asse posteriore (c’è quindi la trazione integrale). La potenza massima di sistema arriva a 135 kW / 184 CV con 307 Nm di coppia. Queste le complete specifiche:

Toyota Urban Cruiser con trazione anteriore: 106 kW (144 CV) e 193 Nm di coppia, 0-100 km/h in 9,6 secondi, batteria da 49 kWh e autonomia di 344 km

106 kW (144 CV) e 193 Nm di coppia, 0-100 km/h in 9,6 secondi, batteria da 49 kWh e autonomia di 344 km Toyota Urban Cruiser con trazione anteriore: 128 kW (174 CV) e 193 Nm di coppia, 0-100 km/h in 8,7 secondi, batteria da 61 kWh e autonomia di 426 km

128 kW (174 CV) e 193 Nm di coppia, 0-100 km/h in 8,7 secondi, batteria da 61 kWh e autonomia di 426 km Toyota Urban Cruiser con con trazione integrale: 135 kW (184 CV) e 307 Nm di coppia, 0-100 km/h in 7,4 secondi, batteria da 61 kWh e autonomia di 395 km

Per la ricarica in corrente continua si parla di un tempo di 45 minuti per passare dal 10% all’80% di carica della batteria. Per massimizzare l’efficienza, è disponibile di serie anche la pompa di calore. Tutti i modelli Urban Cruiser possono trainare carichi fino a 750 kg. Non manca inoltre una ricca dotazione di sistemi ADAS che permettono di arrivare a disporre dell’assistenza alla guida di Livello 2.

PREZZI

La batteria è garantita fino a 10 anni di età del veicolo o 1 milione di chilometri percorsi a batto di seguire il programma Battery Care che prevede una verifica annuale dello stato del veicolo. I prezzi per il mercato italiano ancora non sono stati comunicati. Tuttavia, per dare un’indicazione di massima, ricordiamo che la “gemella" Suzuki e Vitara nella versione dual motor è proposta in Italia da 38.900 euro.