Ford F-150 Lightning, addio al pickup elettrico: si punta sul range extender

Ford sta cambiando radicalmente la sua gamma di veicoli elettrici sul mercato americano per soddisfare le esigenze della clientela e soprattutto rilanciare le vendite che sono in calo. Il pickup elettrico Ford F-150 Lightning di cui molto si era parlato al momento della sua introduzione sul mercato, sarà mandato in pensione in anticipo già alla fine di quest’anno con lo stop alla produzione. Effettivamente, negli ultimi mesi erano circolate indiscrezioni su di un possibile addio anticipato. Del resto, il mercato americano ha dimostrato che i pickup elettrici piacciono poco. Dunque, addio alla Ford F-150 Lightning. Cosa arriverà al suo posto? La nuova Ford F-150 Lightning EREV che sarà assemblata presso il Rouge Electric Vehicle Center di Dearborn.

In pratica, la casa dell’ovale blu non ha voluto davvero eliminare la motorizzazione elettrica ma ha deciso di offrire il pickup con la tecnologia range extender in modo tale da eliminare uno dei problemi che affiggono i pickup elettrici e cioè un’autonomia limitata.

OLTRE 1.100 KM DI AUTONOMIA

I dettagli tecnici ancora non sono stati rivelati e Ford fa sapere che maggiori informazioni saranno comunicate più avanti. In ogni caso, la casa automobilistica ha già fatto sapere che questo modello sarà in grado di disporre di un’autonomia di oltre 700 miglia e cioè di oltre 1.100 km. In questo modo sarà possibile effettuare lunghi viaggi senza problemi. Il tutto continuando ad approfittare dei vantaggi della trazione elettrica. Già perché i modelli range extender sono nei fatti vetture elettriche con i motori alimentati da una batteria più piccola e da un motore endotermico utilizzato esclusivamente con funzione di generatore.

Insomma, da 100% elettrico a range extender per accontentare le esigenze della clientela americana. Questa tecnologia sta interessando sempre di più, anche in abbinamento proprio ai grandi pickup. Non possiamo non ricordare che Ram ha messo da parte il suo pickup elettrico proprio in favore del modello con tecnologia range extender. Cosa arriverà davvero da parte di Ford lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi.