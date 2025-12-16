Nuova FIAT Fastback 2026, questo render prova ad immaginarsi le sue forme: se fosse così?

FIAT Fastback è una delle novità più importanti che la casa automobilistica porterà al debutto nel corso del 2026. Indiscrezioni passate parlavano in particolare del mese di giugno. Della data di presentazione ne sapremo certamente di più nel corso dei prossimi mesi. Intanto, lo sviluppo sta andando avanti e negli ultimi tempi abbiamo visto diverse foto spia del nuovo SUV Coupé. Alcuni scatti hanno permesso di dare una prima occhiata pure all’abitacolo. Dunque, progressivamente ne sappiamo sempre di più di questo modello che sarà globale, nel senso che non sarà venduto solamente solo in Europa. Proprio partendo dagli ultimi scatti, c’è chi ha provato ad immaginarsi le forme della nuova FIAT Fastback, come nel render che proponiamo.

NUOVA FIAT FASTBACK: SARÀ COSÌ?

La lunghezza dovrebbe aggirarsi attorno ai 4,4 metri. Per la nuova Fastback, FIAT ha scelto la piattaforma Smart Car, la stessa utilizzata dalla nuova Grande Panda. Proprio con la nuova Grande Panda ci saranno alcuni richiami stilistici a partire dal frontale con gruppi ottici dotati di una firma luminosa a pixel. Nel render si mette in evidenza la forma del tetto che scende verso la coda dando alla vettura una linea da fastback, con alcuni richiami alla Citroen Basalt. Dietro, i gruppi ottici dovrebbero presentare dei piccoli segmenti orizzontali a LED che richiamano la firma luminosa dei fari anteriori. In ogni caso, la parentela con la Grande Panda sarà evidente anche se le dimensioni saranno maggiori e la forma del posteriore ben differente.

Le ultime foto spia, come accennato all’inizio, avevano permesso di dare uno sguardo all’abitacolo, smentendo sostanzialmente le voci che parlavano di interni simili a quelli della Grande Panda. La nuova FIAT Fastback avrà un’abitacolo tutto suo. Da quanto abbiamo visto fino ad ora, dovrebbe esserci un piccolo pannello per la strumentazione digitale ed un ampio display centrale per il sistema infotainment. Anche l’abitacolo è stato ricostruito attraverso un render in base a quanto sappiamo oggi.

MOTORI

La piattaforma Smart Car permette di offrire la nuova FIAT Fastback con motorizzazioni ibride e 100% elettriche. Possiamo quindi immaginarci il solito PureTech Mild Hybrid, probabilmente nella versione da 145 CV e il motore elettrico da 113 CV. Anche solo a benzina? In alcuni mercati probabilmente si, in quello europeo lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi. Da quanto sappiamo sino ad ora, la nuova FIAT Fastback non sarà prodotta in Italia dato che si parla o del Marocco o della Turchia.