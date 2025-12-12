Nuova FIAT Fastback 2026, le ultime foto spia svelano gli interni

La presentazione della nuova FIAT Fastback è attesa per il 2026 e passate indiscrezioni parlavano del mese di giugno. Sicuramente nei prossimi mesi ne sapremo molto di più delle caratteristiche di questa vettura. Lo sviluppo intanto prosegue e nuove foto spia permettono di dare finalmente uno sguardo all’abitacolo del nuovo SUV Coupé. Dunque, dopo aver visto più volte gli esterni della nuova Fastback, per quanto ancora camuffata, possiamo adesso capire di più come saranno gli interni della vettura.

PRIMO SGUARDO ALL’ABITACOLO

In passato si speculava di un abitacolo simile a quello della Grande Panda con poche differenze. In realtà, a quanto pare, FIAT per la nuova Fastback ha progettato un abitacolo specifico per questa vettura. Da quanto possiamo osservare, dentro troveremo un volante dalle forme squadrate e dietro sembra essere presente un piccolo pannello per la strumentazione digitale. Centralmente sulla plancia, invece, trova posto un ampio display per il sistema infotainment. Al di sotto, le bocchette per la climatizzazione ed alcuni pulsanti fisici. Sul tunnel centrale troviamo il selettore della trasmissione ed un grande portaoggetti. Dove c’è il pulsante rosso di sicurezza, presente su tutti i prototipi, è possibile che alla fine trovi posto un pad per la ricarica wireless degli smartphone. Si tratta comunque solo di un’ipotesi.

Insomma, piano piano iniziamo a capire sempre qualcosa di più della nuova FIAT Fastback 2026. Nei prossimi mesi molto probabilmente arriveranno nuove informazioni che consentiranno di capire molto di più di questa vettura.

IBRIDA ED ELETTRICA

Nuova FIAT Fastback poggia sulla piattaforma Smart Car, la stessa della Grande Panda e sarà un modello globale. Forme da SUV Coupé, con una lunghezza d circa 4,4 metri. Sarà sicuramente elettrica ed ibida, con il Mild Hybrid di Stellantis che oramai tutti ben conosciamo. Non si può escludere, comunque, anche una versione benzina non elettrificata su alcuni mercati o per renderla maggiormente accessibile. Da quanto sappiamo sino ad ora, non sarà prodotta in Italia e si parla o del Marocco o della Turchia. Nel 2026 arriverà poi anche un altro nuovo modello molto importante e cioè quello nota oggi come FIAT Giga Panda, un SUV sempre basato sulla piattaforma Smart Car che dovrebbe essere strettamente correlato con la Fastback.