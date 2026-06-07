"Estate italiana Fiat", a giugno sconti fino a 6.000 euro
La promozione di Fiat per giugno offre vantaggi fino a 6.000 euro su vetture in pronta consegna con rottamazione, finanziamento e la formula "parti adesso e paghi dopo".
Debutta la nuova campagna promozionale “Estate italiana Fiat” pensata per celebrare l’energia e la spensieratezza della bella stagione nel nostro Paese. Questa iniziativa, che verrà estesa progressivamente ai mercati europei, punta a diffondere lo spirito tipico dell’estate italiana a un vasto pubblico internazionale.
Sulle note de “Al mio Paese”
Al centro della campagna è stato posto il desiderio universale di ritornare nei luoghi che ci fanno sentire bene come a casa, per condividere momenti di felicità con amici e familiari all’insegna di tradizioni. Per accompagnare a livello musicale questo viaggio evocativo è stato scelto il nuovo brano “Al Mio Paese”, interpretato da Serena Brancale, Levante e Delia, destinato a diventare un nuovo tormentone estivo.
La promozione di giugno 2026
La promozione punta a rendere i modelli Fiat ancora più accessibili con sconti su tutta la gamma. Di fatto, viene confermata la formula che abbiamo visto nei mesi scorsi: lo sconto riguarda vetture in stock ed è vincolato alla rottamazione di un veicolo (da Euro 0 a Euro 5) e – per ottenere il vantaggio massimo – alla sottoscrizione di un finanziamento. L’offerta è valida per vetture immatricolate entro il 26 giugno.
Per garantire una vacanza senza pensieri, la promozione include anche la formula della proroga del pagamento della prima rata, con il motto “parti adesso e paghi dopo l’estate".
Fino a 6.000 euro di sconto per la Pandina
Riportiamo un esempio di finanziamento proposto dalla Casa, che consente di ottenere il massimo sconto, ma che ovviamente presenta dei costi ulteriori per l’operazione finanziaria, di cui tenere conto.
Con un anticipo di 1.524 euro, sono previste 36 rate totali di cui: due rate a 0 euro, 33 rate da 99 euro al mese e una maxi rata pari al valore futuro garantito di 8.431,50 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. L’importo totale dovuto è pari a 11.919,58 euro composto da: importo totale del credito, spese di istruttoria 395 euro, interessi 2.950,00 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 22,96 euro. TAN (fisso) 8,99%, TAEG 13,31%. In caso di restituzione o sostituzione del veicolo alla scadenza del contratto è previsto un costo aggiuntivo pari a 0,1 euro/km se il veicolo ha superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.