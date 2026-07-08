Fiat Topolino sbarca negli USA, mentre la versione Abarth non è uno scherzo

Infinite strade che corrono verso l’orizzonte, carreggiate amplissime e arterie metropolitane brulicanti di vita. Gli Stati Uniti sono molto diversi dagli scenari tipici dell’Italia, che comprendono borghi arroccati, anguste strade medievali e spazi contenuti. Da noi, vedere sgusciare con agilità una Fiat Topolino sembra proprio l’ideale, e non a caso la microcar elettrica ha un notevole successo. Eppure, la più piccola delle Fiat avrà la sua chance anche negli immensi vialoni a stelle e strisce. Il suo fascino prima aveva stregato Donald Trump, che aveva implorato Stellantis di portarla al di là dell’Atlantico, mentre adesso dovrà convincere anche il resto degli americani. Nel frattempo, dopo la boutade di qualche mese fa, sembra davvero che ci sia un reale spiraglio di vedere una Topolino nella variante griffata Abarth. Andiamo per gradi.

Il viaggio in America

In un mercato che per tradizione vede i veicoli di grosse dimensioni fare la voce grossa, la decisione di Stellantis assume i connotati di una scommessa alquanto audace. Tuttavia, inserire un simile oggetto di stile va a soddisfare una certa “pancia” di clienti, che è abituata a fare un utilizzo improprio dei golf cart al di fuori dei campi da gioco. Negli States c’è fame di micromobilità nei quartieri residenziali, nelle località turistiche e lungo le strade costiere.

Grande enfasi da parte di Olivier Francois, CEO di FIAT, che in un intervento riportato dalla stampa specializzata ha detto: «Topolino rappresenta un nuovo capitolo per il marchio negli Stati Uniti, definito non solo dalle dimensioni, ma anche dallo scopo. Con Topolino, portiamo un’emozione, uno stile di vita, un promemoria che la mobilità può essere gioiosa, espressiva e meravigliosamente semplice».

L’approdo nel mercato degli USA prevede una gamma articolata su due versioni distinte: la Topolino standard e la Topolino Dolcevita. La prima offre un tetto panoramico e un ambiente più protetto, mentre la variante Dolcevita incarna l’essenza delle atmosfere balneari mediterranee grazie alla capote apribile e alle caratteristiche corde al posto delle portiere.

Il prezzo in dollari

Entrambe le versioni sono contraddistinte dalla tonalità Verde Vita, ruote da 14 pollici con copricerchi vintage e una carrozzeria simmetrica che ne esalta l’agilità in appena 2,5 metri di lunghezza. All’interno, l’abitacolo segue un’impostazione minimalista ma funzionale, includendo un quadro strumenti digitale, un supporto per lo smartphone e vani portaoggetti ottimizzati per l’uso di tutti i giorni. Sotto il profilo tecnico, la Topolino è spinta da una batteria agli ioni di litio da 5,4 kWh che assicura un’autonomia di circa 74 chilometri (46 miglia), ideale per gli spostamenti di prossimità.

Sebbene la velocità massima sia inizialmente limitata a 19 miglia orarie, l’azienda ha già annunciato che entro la fine dell’estate 2026 sarà disponibile un kit per portarla a 25 mph, permettendo così l’omologazione come veicolo a bassa velocità (LSV). Il prezzo di listino per il pubblico americano parte da 13.995 dollari.

La puntura dello Scorpione

L’idea di rendere ancora più sportiva la Fiat Topolino arriva da lontano. Alcuni mesi fa la notizia era stata rilanciata da più parti, suscitando più che altro grossi dosi di ilarità. Oggi, però, i tempi sembrerebbero cambiati. Intanto, è stata recentemente rilasciata una versione Sport, mentre il passo verso una variante ancora più estrema a firmata Abarth non appare più come un miraggio.

L’idea è stata ripresa anche Autocar che ha rimesso la questione nelle mani dei responsabili del marchio. Olivier François ha specificato che il progetto sarebbe “un sogno”, aggiungendo però che il Gruppo Stellantis ci sta lavorando perché le potenzialità non mancano. Dello stesso avviso anche Gaetano Thorel, responsabile europeo di Fiat, il quale ha sostenuto con vigore la volontà di trasformare la Topolino in una vettura Abarth. Il target di pubblico sono tutti quei giovani adolescenti, e non solo, che si fanno sedurre dalle tante microcar aggressive, come le Ligier, che troverebbero nell’Abarth un nuovo faro nella notte. La versione Fiat, infatti, piace ma ha un aspetto troppo rassicurante e morbido. Serve la puntura dello Scorpione. Seguiranno sviluppi, statene certi.