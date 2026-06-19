Smentito l’arrivo di una nuova Multipla, FIAT punterà tutto sulla Grizzly

Il desiderio di guidare una moderna FIAT Multipla rischia di rimanere tale per gli appassionati che hanno apprezzato le forme e gli spazi delle precedenti generazioni. Stellantis ha scelto di scommettere sulla produzione della FIAT Grizzly, un SUV compatto con motori benzina, ibridi ed elettrici in arrivo nel 2026 e non ha intenzione di rilanciare in chiave moderna lo storico monovolume.

La Multipla ha lasciato un segno indelebile per il suo carattere fumettistico. La primissima serie del monovolume con 6 posti su due file venne proposto negli anni ’50 in poco più di tre metri e mezzo di lunghezza. Alla fine del secolo scorso in FIAT decisero di rilanciare la leggendaria Multipla in una chiave più attuale. Venne presentata nel 1997 a Francoforte con un avantreno che lasciò tutti spiazzati e nel 1998 venne esposta nel Museum of Modern Art di New York.

Per molti è stata una delle FIAT più brutte della storia. Lo scalino frontale con i due fari tra cofano e parabrezza la rendevano strana, ma anche unica nel suo genere. La Multipla, nonostante le due file da tre posti, era ideale per la città, sviluppandosi in altezza. Facile da caricare di valigie grazie a un ampio portellone del bagagliaio, l’auto trasmetteva anche piacevoli sensazioni di guida. Le sospensioni anteriori erano MacPherson, mentre le sospensioni posteriori erano a ruote indipendenti del tipo a bracci tirati.

Bufala editoriale

Stanno girando sul web numerose immagini di una improbabile nuova Multipla. Su YouTube si sprecano i render, come quello di ottima fattura proposta dal designer Tommaso D’amico che ammirerete in basso, ma un’altra generazione del monovolume non è in programma. Il Gruppo Stellantis ha svelato ufficialmente il suo piano industriale lo scorso mese, e la Multipla non è assolutamente nei pensieri dei vertici.

Il modello prescelto per catturare l’interesse degli appassionati di auto spaziose non sarà la Multipla, ma la Grizzly. In diverse declinazioni il SUV dalle linee tese, ispirate a quelle della Grande Panda, è caratterizzato da un tetto spiovente al posteriore. Un look robusto, nato per attrarre un pubblico globale giovane alla ricerca di spazio, con un assetto rialzato e un prezzo abbordabile.

La vera scelta di FIAT

La Grizzly, dopo anni di assenza di un vero e proprio SUV in gamma, dovrebbe andare a rimpolpare le casse della Casa torinese. In una fase dove si premia la strategia multi-tecnologia sotto al cofano, FIAT proporrà una versione termica, probabilmente con il nuovo Turbo 100 abbinato ad un cambio a sei rapporti. Il cuore pulsante e trainante sarà il 1.2 turbo benzina a tre cilindri con sistema Mild Hybrid 48V, associato al cambio automatico e-DCT6.

Non mancherà una versione 100% elettrica, ma sfrutterà pacchi batteria LFP (litio-ferro-fosfato), creati per offrire circa 400 km di autonomia. La nuova Grizzly e la variante Grizzly Fastback sono attese entro la fine dell’anno.