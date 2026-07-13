Girare il mondo su una Panda dell'89: la storia di una missione possibile

Dicono di avere una vita normale, di essere due persone normali, ma con la passione per i viaggi. Qui non vi racconteremo la storia di una vacanza in un resort di lusso, ma le avventure di Davide e Riccardo che girano il mondo su una storica Panda. In una intervista riportata su Fanpage.it è venuto fuori un progetto che unisce l’arte dell’arrangiarsi allo spirito umanitario.

Davide e Riccardo si sono incontrati in un viaggio organizzato ed è nata una amicizia che li ha portati a vivere avventure da film. Hanno creato un progetto, costruito con lo studio di tappe e missioni specifiche, e hanno esplorato diversi Continenti. Gli spostamenti stanno avvenendo a bordo di una Panda 4×4 del 1989, concentrando i viaggi nei periodi dell’anno migliori, anche sul piano climatico. Affrontare sfide al volante di una utilitaria di quasi 40 anni significa non avere comfort a bordo e anche un animo selvaggio che li ha spinti a uscire fuori dai confini nazionali.

Le tappe di un viaggio da sogno

Spinti da un forte desiderio di avventura, Davide e Riccardo sono diventati degli esperti anche di meccanica. Oltre alle pratiche burocratiche, i due amici hanno dovuto affrontare momenti di pericolo, ma anche incontri piacevoli ed emozioni positive. Nel 1980 la FIAT non navigava in buone acque e si stava scontrando contro competitor agguerriti con la crescita esponenziale delle auto francesi, Renault 4 e Citroen Dyane, che con un prezzo poco più alto della 126 offrivano vetture più complete.

La prima storica generazione della Panda venne disegnata dal mitico Giorgetto Giugiaro. Si trattava di una vettura capace di affrontare qualsiasi sfida, specialmente nella versione 4×4. Squadrata nelle linee, funzionale in città e versatile per gite fuori porta ha fatto sognare milioni di automobilisti. La prima serie della popolare utilitaria venne lanciata nel 1980 per inserirsi tra i modelli 126 e 127. Dalla prima prese in prestito il motore bicilindrico raffreddato ad aria e dalla seconda il quattro cilindri da 903 cm³. La versione 4×4 aggiungeva quel tocco di robustezza che la rendeva irrefrenabile su qualsiasi territorio.

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Amica inseparabile

Un esemplare di Panda 4×4 del 1989 è diventata la compagna di viaggio delle avventure incredibili di Davide e Riccardo che vi invitiamo a seguire sulla pagina IG. I prossimi itinerari? Ce li svelano i due ragazzi:

“Nel giro di due anni abbiamo fatto l’Africa. Abbiamo spedito la Panda in Sudafrica con una nave e abbiamo fatto Sudafrica, Lesotho, Botswana, Namibia, Mozambico, Tanzania, Malawi e Kenya. Poi abbiamo fatto l’India, il Nepal, la Cina e tutto il Tibet. Ora proseguiamo per tutto il centro Asia: Kazakistan, Kirghizistan, la Pamir Highway in Tajikistan che è la seconda strada internazionale più alta del mondo, poi scenderemo in Afghanistan, Uzbekistan. Lì lasceremo la macchina, così l’anno prossimo torneremo e faremo la traversata fino all’Italia nel 2027. Poi nel 2028 imbarcheremo la macchina con direzione Sud America e mi sto già occupando anche di quello. Dobbiamo programmare le cose un paio di anni prima. Devi avere sempre il piano B“.

La Panda ha affrontato anche un viaggio di 45 giorni. I ragazzi hanno spiegato che la parte essenziale sono i pezzi di ricambio, “li devi avere per forza perché qualcosa si rompe sempre. Poi c’è la parte della cambusa, ma non perché siamo italiani e vogliamo mangiare pasta in viaggio! Ma in certi posti, non hai proprio possibilità di mangiare niente e quindi cuciniamo noi”. Riccardo e Davide si arrangiano, ma tra missioni umanitarie e ricordi indelebili, un domani avranno qualcosa da raccontare ai nipotini.