Se amate la FIAT Panda 4x4, questa edizione speciale del 1985 è tutta da scoprire

FIAT Panda 4×4 è un’icona indiscussa, un vero piccolo gioiello che nel tempo è stata protagonista di diverse serie speciali e personalizzazioni uniche. Ancora oggi, viene scelta per realizzare progetti particolari ed esclusivi. Parlando proprio delle serie speciali, poco prima della presentazione a gennaio 1986 della Panda “Supernova" (il restyling della city car) con l’introduzione dei nuovi motori Fire, la casa automobilistica decise di proporre le ultime Panda 4×4 in un allestimento speciale caratterizzato da una dotazione che esaltava il look off-road della vettura.

SERIE SPECIALE IN EDIZIONE LIMITATA

RIMESSA A NUOVO

Complessivamentema pare che oggi ne siano sopravvissute poche. Questa versione speciale si riconosce per una livrea che prevedeva unache correva lungo le fiancate e il portellone posteriore. Inoltre, la vettura disponeva di, un impianto lavafari e un portapacchi sul tetto. La personalizzazione continuava anche all’interno dell’abitacolo con i. Inoltre, presenti cinture di sicurezza rosse e pannelli neri con una sottile linea rossa.Per gli estimatori della FIAT Panda 4×4 questa serie speciale può rappresentare un interessante. Un esemplare di questa serie speciale è oggi in vendita e può rappresentare un’opportunità interessante per i collezionisti. Il prezzo non è noto, nel senso che è descritto come “su richiesta". Quindi gli interessati dovranno contattare direttamente il proprietario.

Stando a quanto raccontato, questo esemplare della serie speciale della FIAT Panda 4×4 è stato acquistato dall’attuale proprietario nel 2020 per poi essere sottoposto ad unche ha riguardato sia la carrozzeria e sia la meccanica. L’auto presenta una colorazione Grigio Metallizzato 683/F e la carrozzeria, così come il telaio, sono stati attentamente restaurati. Niente ruggine insomma. Il, mentre il cambio e la trasmissione sono stati totalmente revisionati. Sospensioni rinnovate, nuovo impianto frenante e tanti altri interventi per riportare la FIAT Panda 4×4 ad una condizione quasi pari al nuovo.

Il restauro ha riguardato ovviamente anche l’abitacolo, dove la tappezzeria è stata rifatta con un tessuto identico alle specifiche originali. Particolare interessante, l’auto è ancora dotata dei cerchi originali che riportano la data 11/85 con pneumatici Pirelli Winter 160. Questo esemplare presenta anche un doppio tetto apribile. La vettura viene consegnata con tutti i documenti originali e si trova in questo momento in Italia, a Milano.