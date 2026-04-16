Stellantis - Microsoft, alleanza nel nome dell'IA a bordo delle auto

L’orizzonte della mobilità si fa sempre più digitale e interconnesso. Per dimostrare la veridicità di quest’affermazione basta osservare l’accordo che hanno siglato Stellantis e Microsoft. I due colossi hanno annunciato ad Amsterdam e Redmond l’avvio di una collaborazione strategica quinquennale destinata a trasformare radicalmente l’esperienza dei clienti e l’efficienza operativa del Gruppo. Questa alleanza punta a integrare l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza e l’ingegneria avanzata lungo l’intera catena del valore.

A cosa porterà questo accordo

La pietra d’angolo di questo nuovo sodalizio è il co-sviluppo di oltre 100 iniziative basate sull’IA. Non si tratta solamente di algoritmi astratti, ma di soluzioni concrete che spaziano dalla manutenzione predittiva alla validazione dei prodotti, fino alla distribuzione rapida di nuove funzionalità digitali. Un esempio palpabile riguarda i conducenti Peugeot, che potranno ricevere suggerimenti intelligenti per ottimizzare il consumo energetico in città, oltre a raccomandazioni proattive sullo stato di salute della propria auto.

La sicurezza, sia fisica che digitale, è un altro pilastro fondamentale. Stellantis implementerà un centro globale di cybersicurezza potenziato dall’IA per proteggere veicoli, stabilimenti e dati dei clienti in modo unificato. Questo permetterà, per esempio, a chi guida una Jeep di mantenere una connettività protetta e affidabile anche nelle esplorazioni in ambienti remoti. Ned Curic, Chief Engineering & Technology Officer di Stellantis, ha sottolineato come l’IA sia ormai parte integrante di ogni attività, dalle cabine digitali al sistema operativo del veicolo.

Come modernizzare le infrastrutture

In modo parallelo, Stellantis sta operando una modernizzazione della propria infrastruttura adottando Microsoft Azure. L’obiettivo è ardito e ambizioso: creare un ecosistema più agile e interconnesso, riducendo al contempo l’impatto dei data center del 60% entro il 2029. La trasformazione tocca anche il lavoro quotidiano dei dipendenti, con il lancio iniziale di 20.000 licenze di Microsoft 365 Copilot per potenziare la produttività interna.

Come dichiarato da Judson Althoff di Microsoft, l’ambizione condivisa è quella di guidare una trasformazione dell’IA che sia responsabile e sicura, creando valore reale per milioni di automobilisti nel mondo. Questa sinergia tra competenze ingegneristiche e innovazione cloud segna un passo decisivo verso il futuro digitale del settore automobilistico.