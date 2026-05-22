FIAT, ventata di novità: in arrivo Pandina e Quattrolino

Il brand FIAT ha deciso di allargare la gamma con diverse proposte inedite in vista di un’evoluzione del car market green. Due inediti concept hanno mostrato le forme sinuose di un quadriciclo elettrico e della prossima generazione di Pandina. Nel nuovo piano industriale di Stellantis, FIAT giocherà un ruolo centrale e, oltre alle due nuove Grizzly a ruote alte, sono stati svelati due modelli che hanno attirato l’interesse degli appassionati.

Iniziamo ad analizzare la Quattrolino, una variante a quattro posti del quadriciclo leggero Topolino che replica il design a ovetto, strizzando l’occhio al monovolume Fiat 600 Multipla degli anni ‘50. Dovrebbe trattarsi di un quadriciclo pesante che risulterebbe omologata come E-Car, la nuova categoria di veicoli compatti elettrici voluti dalla Commissione europea per fronteggiare l’invasione di modelli cinesi. Potrebbe arrivare nel corso del 2027 e, ironia dello stile, sembra arrivare dalla matita di un disegnatore asiatico.

Nuova Pandina

La Pandina dovrebbe sbarcare sul mercato tra il 2029 e il 2030. FIAT ha mostrato per ora solo l’immagine di un concept, la Ippo dell’ISIA Roma Design svelata poche settimane fa alla Milano Design Week, e appare un modo per prendere tempo in vista della silhouette definitiva, sebbene non ci siano state notizie ufficiali sulla meccanica. La Pandina potrebbe arrivare in salsa full electric, ma anche ibrida in base agli ultimi rumor.

Dovrebbe essere costruita in Italia, a Pomigliano, insieme all’erede della Citroën 2CV, confermata durante l’evento di presentazione del piano industriale. La strategia è quella di innovare senza dimenticare le regine che nel passato hanno fatto grandi diversi marchi europei, oggi rientranti nell’universo Stellantis. Senza dimenticare il FIAT Tris, il veicolo a tre ruote già anticipato sotto forma di concept che riporta alla mente l’Ape Piaggio. L’Investor Day 2026 ha rappresentato l’occasione ideale per anticipare un nuovo corso che dovrebbe rinnovare profondamente il listino della Casa torinese.

Aumentare la produzione e abbassare i prezzi

Se la FIAT, così come le cugine francesi, vorrà progredire in un mercato sempre più competitivo, dovrà proporre delle vetture elettriche realmente alla portata di tutti, senza dimenticare le altre motorizzazioni. Nella seconda immagine della galleria vedrete nel nuove FIAT Grizzly che dovrebbero avere un ruolo chiave nella guerra commerciale dei SUV.

In un colpo solo Stellantis ha confermato il nome che circolava in rete e la presenza di due differenti versioni: una variante SUV più tradizionale della Grizzly e una con carrozzeria Fastback dal design più moderno e filante. Un doppio squillo per coloro che sono alla ricerca di un’auto a ruote alte dinamica e accattivante. Infine, non è da escludere una nuova generazione di 500 che potrebbe arrivare nei prossimi tempi per completare la gamma o per sostituire l’attuale versione ibrida.