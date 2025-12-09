FIAT porta negli Stati Uniti la Topolino: la microcar punta a conquistare gli americani

FIAT Topolino la conosciamo moto bene ed è un quadriciclo elettrico che nel nostro Paese sta ottenendo un ottimo successo in termini di vendite. A quanto pare, la casa automobilistica ha deciso di allargare la commercializzazione della Topolino anche agli Stati Uniti dove la microcar sarà in futuro commercializzata. Maggiori dettagli arriveranno nel corso del prossimo anno ma il futuro della Topolino è quello di essere venduta anche sul mercato americano.

Sarà interessante scoprire se ci saranno differenze sul fronte delle specifiche tecniche. Il modello venduto in Europa propone un motore da 6 kW alimentato da una batteria con una capacità di 5,4 kWh che permette un’autonomia di 75 km. La velocità massima è di 45 km/h. Nel Vecchio Continente abbiamo anche la Citroen Ami e Opel Rocks che nascono tutte dalla medesima piattaforma e presentano le stesse specifiche. A quanto pare, però, queste microcar non dovrebbero essere portato sul mercato americano.

LA FIAT TOPOLINO NEGLI USA: HA SENSO?

Secondo la stampa americana, si. Ovviamente non per percorrere le grandi strade americane in mezzo a pickup da oltre 5 meri di lunghezza. Invece, potrebbero essere una soluzione ideale per essere utilizzate all’interno dei quartieri residenziali dove a quanto pare le golf cart stanno avendo un buon successo e sono sempre più diffuse. Non rimane che attendere novità da parte di FIAT per scoprire quando la Topolino sbarcherà negli USA e se ci saranno differenze a livello di specifiche. L’annuncio è stato dato contestualmente dalla presentazione di una versione speciale della Topolino alla Miami Art Week . Il modello unico che vedete nella foto di copertina è stato creato in collaborazione con Romero Britto, un artista noto per il suo “stile vivace e colorato che fonde elementi di cubismo, pop art e graffiti“.

Soprannominato Brittolino, questo esemplare unico si caratterizza per una particolare livrea. L’amministratore delegato della FIAT, Olivier Francois, ha affermato che la Topolino “è ormai ovunque in Europa” e che nell’ultimo anno ha fatto diverse apparizioni negli Stati Uniti, dove ha suscitato “un enorme entusiasmo tra i consumatori“. Ha aggiunto che il successo è stato tale che “sono felice di annunciare che porteremo la FIAT Topolino negli Stati Uniti“.