Ford, accordo storico con Renault per realizzare due auto elettriche in Europa

Avremo in futuro una Renault 5 con marchio Ford? Si, sarà possibile. Infatti, Ford e Renault hanno annunciato una partnership strategica “storica” che permetterà alla casa dell’ovale blu di poter ampliare la sua offerta di modelli elettrici in Europa. In particolare, questa collaborazione prevede lo sviluppo di due vetture elettriche a marchio Ford che poggeranno sulla piattaforma messa a disposizione da Ampere, la divisione di Renault che si occupa di auto elettriche. La prima arriverà nel 2028. Oltre alla collaborazione sui veicoli elettrici, Ford e il Renault hanno anche firmato una Lettera d’Intenti per una collaborazione nel settore dei veicoli commerciali leggeri. Le due case automobilistiche valuteranno l’opportunità di sviluppare e produrre congiuntamente alcuni veicoli commerciali leggeri a marchio Ford e Renault.

COSA STA ARRIVANDO?

L’annuncio è di quelli davvero molto importanti. Ford, lo sappiamo, ha la necessità di tornare a crescere in Europa e per farlo ha bisogno di nuovi modelli. Una mano arriverà quindi da Renault che offrirà alla casa dell’ovale blu una piattaforma su cui costruire delle nuove elettriche più accessibili. Cosa sta davvero arrivando? Ufficialmente non è stato detto nulla ma si dice che il primo di questi nuovi veicoli elettrici che arriverà all’inizio del 2028 potrebbe essere il successore della popolarissima Ford Fiesta che ha salutato il mercato già da diverso tempo. Sarà probabilmente imparentata con la Renault 5 e costruita insieme a quest’ultima nel complesso ElectriCity di Douai, in Francia.

Il secondo modello si specula possa essere invece derivato dalla Renault 4 per andare a sostituire la Ford Puma Gen-E. Per il momento, però, non sono state ancora fornite tempistiche. A differenza della Nissan Micra che è una Renault 5 con alcune differenze estetiche, il modello Ford sarà profondamente differente da quello francese non solo all’esterno ma pure all’interno. La meccanica, però, sarà quella dei modelli della casa automobilistica francese.

Grazie a primo modello, Ford tornerà in un segmento in cui non era più presente da quando ha ritirato la Fiesta. Con le vendite dei modelli elettrici Explorer e Capri che non vanno come previsto, per Ford, questi due nuovi modelli saranno molto importanti. Non rimane, quindi, che attendere novità sui frutti di questa partnership.