La Renault 5 elettrica piace: già 100.000 auto prodotte

La nuova Renault 5 si sta rivelando un successo per la casa automobilistica francese. Questa compatta elettrica piace e in 15 mesi ha già raggiunto un traguardo importante e cioè quello delle 100.000 unità prodotte. Il debutto commerciale è avvenuto nel 2024 e da allora le vendite hanno dato ragione a Renault che ha voluto riportare in vita, per questo modello, un nome molto importante per la sua storia.

CAR OF THR YER 2025

Renault ha festeggiato il traguardo delle 100.000 Renault 5 prodotte presso lo stabilimento di Douai, in Francia. Curiosità, il modello che ha tagliato questo traguardo era dotato di una batteria da 52 kWh ed era nella versione Techno. A quanto pare, stando alla casa automobilistica, si tratta dell’abbinamento allestimento/batteria più diffuso. Nel corso del tempo, questo modello ha ricevuto diversi riconoscimenti. Uno dei più importanti è sicuramente il premio “Auto dell’anno 2025". Da diversi mesi, Renault 5 si è attestata come leader dei veicoli elettrici del segmento B in Europa. In Francia, si posiziona addirittura come leader di mercato dei veicoli elettrici da inizio anno. Una posizione che ha raggiunto anche nel Regno Unito ad Ottobre, mentre nei Paesi Bassi e in Spagna è leader del segmento. Renault 5 E-Tech Electric (qui la nostra prova) ha recentemente esordito anche al di fuori dell’Europa, in Turchia e Israele. A questi due Paesi si è aggiunto il Marocco il mese scorso. Entrerà in altri mercati nel 2026.

NOVITÀ 2026

Per la Renault 5 sono arrivo alcune novità nel 2026 tra cui nuovi equipaggiamenti. Da fine gennaio 2026, a partire dalla versione Techno, Renault 5 E-Tech Electric sarà dotata della funzione One Pedal. Inoltre, arriva il sistema di controllo avanzato del conducente, che funziona grazie ad una telecamera interna inserita nel montante sinistro del parabrezza per rilevare segni di stanchezza e distrazione. Oltre a tutto questo, la nuova offerta dati con 2 GB al mese per 3 anni o fino alla fine del contratto, concluso con Mobilize Financial Services (applicabile a tutti i contratti, tranne il credito classico), consentirà di garantire l’utilizzo quotidiano delle applicazioni di bordo.

PREZZI

Renault 5 E-Tech Electric è proposta con un motore da 120 CV abbinato ad una batteria da 40 kWh per un’autonomia di 312 km. C’è poi la versione con motore da 150 CV e accumulatore da 52 kWh per una percorrenza di 411 km. Alla base della gamma c’è il modello con propulsore da 90 CV, batteria da 40 kWh e autonomia di 310 km. I prezzi? Si parte da 24.950 euro.