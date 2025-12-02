Ford, una nuova Bronco in arrivo per l'Europa: sarà un SUV ibrido Plug-in

Ford ha deciso di mettere la parola fine alla carriera della Focus senza un’erede diretta ma per il mercato europeo sapevamo che comunque era in arrivo un nuovo modello che dovrebbe debuttare nel 2027 e che andrà a colmare in qualche modo il vuoto lasciato proprio della Focus. Finalmente ne sappiamo di più. Autocar ha raccontato nuovi dettagli di questo progetto, svelando che questo nuovo modello sarà un SUV e che si dovrebbe chiamare Bronco proprio come il fuoristrada americano che Ford comunque vende in alcune versioni anche in Europa. Il nuovo modello sarà costruito nella stabilimento di Valencia insieme alla Kuga.

COME SARÀ?

A quanto pare, la nuova Ford Bronco per il mercato europeo poggerà sulla medesima piattaforma della Kuga e sarà proposta con una motorizzazione ibrida Plug-in in linea con la strategia di Ford di continuare a proporre motori a combustione interna in Europa, a seguito di una domanda di veicoli elettrici inferiore alle aspettative. Al momento, infatti, non sarebbe in sviluppo una versione 100% elettrica. Sebbene nascerà sulla piattaforma della Kuga, il design ed il suo carattere saranno differenti ed ispirati alla gamma statunitense della Ford, a partire proprio dalla Bronco che già conosciamo molto bene.

Quindi, possiamo aspettarci un SUV dal look molto più tradizionale di quello della Kuga con elementi di design che strizzano l’occhio al mondo dell’off-road. Da un certo punto di vista, sembra che la casa automobilistica voglia in qualche modo incanalare lo spirito del suo fuoristrada all’interno di un modello di più largo utilizzo. Modello che rivestirà un ruolo molto importante per Ford che sta lavorando per invertire il trend e tornare a crescere in Europa. Infatti, la nuova Ford Bronco permetterà alla casa dell’ovale blu di compensare i risultati poco brillanti dei modelli elettrici Capri ed Explorer.

Una volta sul mercato, il nuovo modello Ford andrà confrontarsi con vetture del calibro di Volkswagen Tiguan, Kia Sportage e Hyundai Tucson. Non rimane, quindi, che attendere novità sullo sviluppo di questo nuovo modello per il mercato europeo.