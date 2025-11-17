Ford Focus addio, terminata la produzione dopo 27 anni

La produzione della Ford Focus è ufficialmente terminata. Lo riporta Autocar che cita i dipendenti della casa automobilistica che hanno comunicato attraverso i social network che l’ultima Focus è uscita dalla linea di produzione sabato 15 novembre. Sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato dato che la Casa dell’Ovale Blu aveva già confermato più volte la volontà di ritirare questo modello senza dare un’erede. Il fatto che la produzione della Focus a Saarlouis, in Germania, sia stata interrotta non significa che questo modello non si potrà più ordinare. Infatti, per i prossimi mesi si potrà attingere tra le vetture presenti all’interno dell’inventario. Una volta terminate, la Focus andrà ufficialmente in pensione.

UN MODELLO MOLTO IMPORTANTE PER L’EUROPA

Dopo la Fiesta, Ford perde anche un altro modello molto importante che ha ottenuto nel tempo un buon successo commerciale, sin dal suo debutto come erede della Ford Escort. Il mercato negli ultimi anni è però cambiato e con il mercato sempre più orientato verso i SUV e i crossover, le vendite della Focus sono calate. Complice anche il vecchio piano di elettrificazione, oggi in discussione, la casa automobilistica aveva deciso di pensionare la Focus. La casa dell’ovale blu perde quindi un altro modello che ha segnato la sua storia. Certo, può contare ancora in Europa su vetture come Kuga e Puma ma il dato oggettivo è che le vendite nel Vecchio Continente sono in flessione. Inoltre, non possiamo non ricordare che i modelli elettrici Expoler e Capri basati sulla piattaforma MEB di Volkswagen non stanno vendendo quanto sperato.

Ford aveva precedentemente dichiarato di non avere intenzione di costruire un nuovo modello a Saarlouis e quindi ci sono dubbi sul futuro di questo stabilimento. Sebbene la Focus stia arrivando al momento del suo pensionamento, in passato si è parlato dell’arrivo di un nuovo modello per l’Europa che in certo senso avrebbe riempito il vuoto lasciato proprio dalla Focus.

IN ARRIVO UN NUOVO SUV?

L’appuntamento sarebbe per il 2027 quando potrebbe arrivare un nuovo SUV di medie dimensioni che sarebbe prodotto all’intero dello stabilimento di Valencia in Spagna. Modello che non andrà a sostituire la Kuga ma solo ad affiancarla. Secondo alcune indiscrezioni dovrebbe essere offerto con motorizzazioni endotermiche, ibride e 100% elettriche. Attualmente Ford sta anche lavorando ad un nuovo piano per il suo rilancio in Europa. Non rimane quindi che attendere novità sul futuro della casa automobilistica nel Vecchio Continente.