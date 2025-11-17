Questa Jeep Wrangler così esagerata è fatta in Italia e può avere un V8

Quando si sente il nome di “Stradale Modena" viene subito in mente un’auto sportiva. Invece, si tratta di un’azienda del nostro Paese con la sede nella Motor Valley italiana che si occupa di elaborazione per i modelli Jeep Wrangler e Jeep Gladiator. L’approccio è simile a quello della Brabus, nel realizzare qualcosa di estremo e non solo nell’estetica, perché il preparatore mette le mani anche sui motori. La gamma dell’azienda include la Wrangler GTX e la Gladiator Xtrema, entrambe caratterizzate da uno speciale body kit. Prendiamo ad esempio la Jeep Wrangler GTX realizzata da Stradale Modena che è andata oltre al semplice tuning per creare qualcosa di davvero particolare ed esagerato.

UN FUORISTRADA ESTREMO

Nella parte anteriore, il paraurti è più ampio e presenta prese d’aria più grandi, mentre gli ampi passaruota, i LED montati sul tetto, uno spoiler posteriore e un paraurti posteriore dal look più sportivo con diffusore e quattro terminali di scarico completano il look. Il design generale ricorda un po’ quello dei modelli Brabus, soprattutto davanti dove troviamo una griglia personalizzata con il logo circolare dell’azienda al centro. Sul cofano motore si può avere un’ampia presa d’aria, opzionale. Il fuoristrada adotta cerchi in lega specifici con finitura nera, dotati di pneumatici da 35 o 37 pollici. Ovviamente, come sempre accade quando si parla di tuning, i clienti possono andare a personalizzare ulteriormente il fuoristrada come meglio credono.

Il lavoro di Stradale Moderna ha riguardato anche l’assetto. Il fuoristrada, infatti, adotta sospensioni rinforzate. Anche l’abitacolo ovviamente è stato rivisto con rivestimenti in pelle e Alcantara, impreziositi da cuciture a contrasto e finiture in fibra di carbonio. Gli acquirenti possono inoltre scegliere un nuovo sistema infotainment, un impianto audio premium e attingere ad un catalogo con ulteriori accessori e possibilità di personalizzazione.

ANCHE V8

Cosa possiamo trovare sotto il cofano della Stradale Modena Jeep Wrangler GTX? Il fuoristrada si può avere con un motore quattro cilindri turbo da 2 litri di cilindrata da 270 CV. In alternativa a disposizione c’è un V6 di 3,6 litri da 290 CV. Per chi vuole il massimo, per il fuoristrada a disposizione ci sono il V8 Hemi 392 da 6,4 litri da 505 CV e soprattutto il V8 Hemi Hellcat da 6,2 litri in grado di erogare ben 707 CV.

PREZZI

Quanto costa la Jeep Wrangler GTX di Stradale Modena? Si parte da 97.000 euro più IVA. Scegliendo il V8 da 707 CV, il costo sale a ben 175.800 euro più IVA. Stradale Modena ha sede in Emilia-Romagna, ma l’azienda collabora anche con partner in Medio Oriente e Africa occidentale che possono gestire gli ordini a livello locale.