Con uno show da far stropicciare gli occhi agli amanti del fuoristrada estremo, il marchio di Toledo ha svelato dei nuovi interessanti progetti. Ci troviamo nello scenario desertico di Moab, nello Utah. In una America in cui una Jeep serve come una Fiat Panda alle nostre latitudini, andrà in scena il 60esimo Easter Jeep Safari, dove sono testati dei modelli fuori dal comune, grazie al lavoro di Jeep Performance Parts by Mopar con la partecipazione attiva del costruttore con esperienze immersive per i clienti.

Dal 28 marzo al 5 aprile, i fan dell’off-road avranno la possibilità di osservare da vicino il mondo Jeep. Non si tratta solo di vedere in azione dei bestioni a ruote alte, ma conoscere il luogo, vivere la natura da una prospettiva diversa e imparare a gestire una manutenzione dei mezzi con l’aiuto guidato dei tecnici di Red Rock 4‑Wheelers e Bureau of Land Management. Una esperienza che sarebbe magnifica viverla anche alle nostre latitudini dove si registra ogni anno un numero crescente di appassionati.

Concept su misura

Il Walker Drug di Moab accoglie il brand Jeep per un evento che trascina annualmente migliaia di fan nello Utah. I nuovi concept Jeep attirano l’attenzione perché uniscono passato e presente di un costruttore che ha saputo rinnovarsi, puntando alle nuove tecnologie e strizzando l’occhio ai puristi. Dal Wrangler Anvil 715 concepito per l’overlanding al robusto BUZZCUT, sino all’iconico Grand Wagoneer Commander che fa sognare una avventura per tutta la famiglia nel pieno confort.

Spicca anche lo stile minimal della Wrangler Laredo e il ritorno della Cherokee con lo XJ Pioneer Concept, un omaggio agli 85 anni di storia della Casa di Toledo, sempre proiettata al progresso. Proseguono infatti le attività di tutela del territorio e di pulizia dei sentieri, guidate in prima persona dai dipendenti. Per Bob Broderdorf, CEO di Jeep, Moab è più di una destinazione, è un banco di prova che Jeep vuole proteggere per il futuro.

Unione d’intenti

Jeep onora il terreno dello Utah, condividendo esperienze e progetti direttamente con i clienti e mostrando come gli accessori Mopar possano trasformare ogni vettura in un mezzo pronto all’avventura. Con il suo spirito audace Jeep sa coniugare le esigenze dei puristi con quelle degli ambientalisti che mirano al ripristino dei percorsi e al recupero delle aree naturali.

Bob Broderdorf, CEO del brand Jeep, ha annunciato: