Cupra: avviata la produzione delle batterie di Raval e ID.Polo

Dopo l’inaugurazione dello stabilimento batterie di Martorell lo scorso dicembre, SEAT e CUPRA hanno annunciato l’inizio della produzione in serie dei sistemi batteria che equipaggeranno la CUPRA Raval e la Volkswagen ID. Polo. Si tratta dell’ultimo step prima del lancio della piccola elettrica spagnola, atteso per l’estate di quest’anno.

Come avviene la produzione

Il passaggio alla produzione di serie non significa però che l’impianto sia già a pieno regime. La fase attuale è tecnicamente quella chiamata “series 0”, cioè la validazione finale di processi e standard qualitativi prima di arrivare alla capacità massima che dovrebbe arrivare a 1.200 batterie al giorno, una ogni 45 secondi.

La novità di oggi riguarda soprattutto i dettagli sul processo produttivo. Le batterie vengono assemblate su due linee parallele. Una per il pre-assemblaggio dei componenti elettronici, l’altra per l’impilamento delle celle con tecnologia cell-to-pack. Le due linee producono 3.600 stack al giorno attraverso quasi mezzo milione di punti di saldatura. Completato il montaggio, ogni pacco supera i controlli qualità finali e viene trasportato automaticamente tramite il ponte da 600 metri alla linea di produzione. Al cuore del sistema c’è la Unified Cell del Gruppo Volkswagen, piattaforma tecnologica pensata per essere scalabile tra marchi e segmenti diversi. L’E Box (il “cervello” di tutto il sistema) viene invece prodotta nello stabilimento di El Prat, che per 45 anni ha fabbricato cambi manuali.

Con il via alla produzione in serie, Martorell si avvicina all’obiettivo di diventare un polo flessibile capace di produrre contemporaneamente veicoli elettrici, ibridi e a combustione. La Raval sarà il primo dei quattro modelli elettrici urbani che il Gruppo Volkswagen ha in programma di produrre nella fabbrica iberica.

La CUPRA Raval

La Raval è un modello molto importante per CUPRA. Lunga poco più di quattro metri e basata sulla piattaforma MEB+, punta a portare il carattere sportivo del marchio spagnolo in un segmento più accessibile. Sarà proposta in più versioni con potenze comprese tra 155 e 166 kW e due opzioni di batteria: una da 38 kWh per circa 300 km di autonomia e una da 56 kWh per circa 450 km. La variante di punta è la Raval VZ, con 226 CV, sospensioni DCC Sport e differenziale elettronico VAQ. Il prezzo di partenza è atteso intorno ai 26.000 euro.