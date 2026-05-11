Anche a maggio c’è solo un’auto nuova a meno di 10.000 euro

In un mercato come quello italiano dove i prezzi delle utilitarie partono mediamente da 15.000 euro, c’è solo un modello che può essere acquistato da nuovo ad un prezzo sotto alla soglia psicologica dei 10.000 euro. Si tratta della Fiat Pandina, che nel mese di maggio 2026 continua ad essere proposta al prezzo d’attacco particolarmente aggressivo di 9.950 euro, cioè con uno sconto del 37% rispetto al listino ufficiale.

Per ottenere questo prezzo, che purtroppo oggi rappresenta un’eccezione, bisogna aderire alla promozione di Fiat valida fino al 27 maggio. Diciamo subito che sono presenti dei vincoli che limitano l’accesso all’offerta: pertanto il prezzo sotto i 10.000 euro non è per tutti.

Quale versione

L’offerta è dedicata alla versione 1.0 65 CV Hybrid nell’allestimento Pop, dal prezzo di 15.950 euro. Il sistema mild hybrid a 12 V prevede uno starter/generatore che può recuperare energia in frenata e rigenerazione, immagazzinarla in una batteria da 0,13 kWh e sfruttarla per erogare 3,6 kW aggiuntivi. I consumi dichiarati nel ciclo misto WLTP si attestano sui 5,1 litri per 100 chilometri.

Le condizioni della promo

Per accedere alla promozione di maggio 2026, che taglia il prezzo della Pandina di ben 6.000 euro, è necessario effettuare l’acquisto con le seguenti condizioni:

Vetture in pronta consegna: la promozione riguarda unicamente auto già disponibili in stock presso il concessionario aderente all’iniziativa.

Rottamazione: la consegna di un veicolo usato consente di ottenere il primo livello della promozione, cioè uno sconto di 4.500 euro, che porta il prezzo della vettura a 11.450 euro.

la consegna di un veicolo usato consente di ottenere il primo livello della promozione, cioè uno sconto di 4.500 euro, che porta il prezzo della vettura a 11.450 euro. Finanziamento Stellantis Financial Services: l’acquisto attraverso un piano finanziario permette di accedere alla promozione completa, aggiungendo ulteriori 1.500 euro di sconto (arrivando così a 6.000 euro totali).

Un esempio con rate da 99 euro

La soluzione proposta da Fiat prevede un impegno economico strutturato in questo modo:

Anticipo: 1.335 euro.

1.335 euro. Rate mensili: 35 rate da 99 euro l’una (incluse spese d’incasso di 3,5 euro).

35 rate da l’una (incluse spese d’incasso di 3,5 euro). Rata finale (Valore Futuro Garantito): 8.431,5 euro.

8.431,5 euro. Costi: il tasso di interesse TAN fisso è dell’8,99%, mentre il TAEG è del 13,31%. L’importo totale dovuto dal cliente ammonta a 11.919,93 euro al termine del contratto, cifra che include interessi (2.397,72 euro), spese di istruttoria (395 euro) e il servizio Identicar per 12 mesi (271 euro).

Il contratto prevede un limite di 30.000 chilometri totali. Alla scadenza del finanziamento, unicamente in caso di restituzione o sostituzione del veicolo, gli eventuali chilometri eccedenti comporteranno un costo di 0,1 euro per ogni chilometro percorso in più.