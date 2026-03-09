Fiat Pandina a 9.950 euro: fino a 6.000 euro di sconto con la promozione di marzo 2026

Un’auto nuova sotto i 10.000 euro? No, non è un sogno o un lontano ricordo degli anni passati. Questo prezzo è possibile a marzo 2026 grazie all’ultima promozione Fiat dedicata dalla Pandina, modello che ha sostituito la Panda dal 2025 (design e contenuti rimangono invariati) e che è il più venduto in Italia. Ecco tutti i dettagli e quando scade.

La promozione Fiat di marzo 2026

La promozione per la Pandina, prevede un doppio sconto cumulabile che porta il vantaggio fino a ben 6.000 euro. Ma attenzione: l’offerta è riservata unicamente a vetture in pronta consegna presso le concessionarie Fiat. Ecco il dettaglio degli sconti:

4.500 euro di sconto Fiat;

di sconto Fiat; 1.500 euro di sconto ulteriore con finanziamento.

Il primo sconto è accessibile a tutti anche senza usato da rottamare, il secondo vantaggio è invece disponibile solo con un finanziamento Stellantis Financial Services. L’offerta include anche il servizio antifurto Identicar per 12 mesi dal valore di 271 euro.

Quando scade la promo

La promozione di Fiat per la Pandina è valida per tutto marzo, quindi i prezzi su vetture in pronta consegna sono bloccati fino al 31/03/2026, ma il veicolo dovrà essere immatricolato entro il 27 marzo. Chi vuole usufruirne, quindi, farà bene e non aspettare gli ultimi giorni.

Pandina da 9.950 euro

Con gli sconti disponibili questo mese, la Pandina 1.0 Hybrid POP da 65 CV, che di listino costa 15.950 euro (IPT e contributo PFU), scende a 11.450 euro con lo sconto Fiat e a 9.950 euro se si acquista tramite una soluzione finanziaria. Ad esempio, con un anticipo di 1.335 euro sono previste 35 rate mensili da 99 euro e una maxi-rata pari al valore futuro garantito di 8.432 euro. Il Tan (fisso) è pari all’8,99% e il Taeg è pari al 13,31%. L’importo totale dovuto è di 11.919,93 euro.