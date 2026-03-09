Honda presenta la CRF300L Red Edition e la versione Red Edition Evo

Nel corso della quattordicesima edizione di Motodays, che si è tenuta a Roma dal 6 all’8 marzo scorsi, Honda ha presentato due importanti novità. Si tratta della nuova CRF300L Red Edition e della versione Red Edition Evo.

Honda CRF300L Red Edition

La Honda CRF300L è una di quelle moto che non hanno bisogno di presentazioni. Da anni occupa uno spazio preciso nel mercato delle dual-purpose, quello di chi vuole una moto accessibile, affidabile e capace di muoversi tanto su strada quanto in fuoristrada. La nuova CRF300L Red Edition è stata sviluppata in collaborazione con RedMoto, azienda specializzata in prodotti off-road.

La CRF300L Red Edition non è un semplice restyling. Gli interventi sulla ciclistica cambiano il carattere della moto in modo sostanziale. La forcella adotta cartucce con sistema idraulico evoluto, tubi trattati al DLC nero, pistoni da 20 mm con passaggi olio maggiorati e regolazioni complete di compressione, estensione e precarico. Al posteriore lavora un ammortizzatore Öhlins 46 HRC regolabile in compressione ed estensione. La protezione è affidata a una piastra paramotore AXP che si estende fino al leveraggio del forcellone, mentre di serie montano pneumatici Pirelli MT21 RallyCross nelle misure 90/90-21 e 120/80-18.

La nuova omologazione include tutte le principali misure di pneumatici dual e off-road montabili, con possibilità di arrivare fino alla 140/80-18 al posteriore. Una libertà che la versione standard non prevedeva. Il motore monocilindrico da 286 cc guadagna in potenza e coppia rispetto alla versione base, con un’erogazione più brillante ai medi regimi. Per chi punta all’utilizzo racing sono disponibili componenti dedicati non omologati per strada, tra cui lo scarico completo SC-Project con silenziatore in titanio e fondello in carbonio e la centralina UpMap con gestione via app e Bluetooth. La Red Edition sarà disponibile su ordinazione da maggio a 7.990 euro.

Red Edition Evo

La Red Edition Evo spinge oltre lo stesso concetto, aggiungendo pedane in ergal ricavate dal pieno, tubi radiatore siliconici blu, minuteria in alluminio anodizzato rosso, corona bimetallo in alluminio e acciaio e manubrio in alluminio con manopole racing. Non era presente fisicamente in fiera. Il prezzo si attesta a 8.590 euro, sempre da maggio.

Con l’occasione Honda ha presentato anche la colorazione speciale HRC. È riservata agli SH125i e SH150i 2026, gli scooter più venduti d’Italia con oltre 29.000 unità immatricolate nel 2025. La livrea riprende la palette cromatica Tricolour HRC, la stessa dei modelli da competizione come la CBR1000RR-R Fireblade. La produzione è limitata a 500 esemplari numerati, tutti assemblati nello stabilimento di Atessa, in Abruzzo.