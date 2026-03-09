La ricarica wireless in autostrada è realtà: l'Iveco eDaily entra in servizio sulla A35 Brebemi

Ricaricare un veicolo elettrico senza fermarlo, senza cavi e senza colonnine? Non è fantascienza, ma una tecnologia su cui si lavora da anni e che ora è possibile vedere in funzione anche in Italia. Sull’autostrada A35 Brebemi, tra Brescia e Milano, è entrato infatti in servizio il primo Iveco eDaily equipaggiato per la ricarica wireless sia dinamica che statica su strada reale.

La tecnologia DWPT

Il veicolo è un Iveco eDaily nella versione 42C Crew Van a sei posti, consegnato attraverso una formula di leasing GATE a 36 mesi e inserito nella flotta Argentea di Brebemi per le operazioni del personale autostradale. Non è quindi un prototipo. È un veicolo di produzione vero e proprio modificato con la tecnologia Dynamic Wireless Power Transfer (DWPT). Si tratta sostanzialmente di un sistema di ricarica induttiva sviluppato specificamente per interfacciarsi con l’infrastruttura già presente lungo la A35. La ricarica dinamica avviene mentre il mezzo è in movimento sul tratto attrezzato, quella statica quando il veicolo è fermo su punti compatibili. L’obiettivo dichiarato da IVECO è estendere quest’ultima funzionalità a siti pubblici compatibili.

Un progetto di Brebemi e Iveco

Il progetto affonda le radici nell’Arena del Futuro, il laboratorio a cielo aperto che Brebemi ha avviato anni fa sulla propria infrastruttura e che ha attirato l’interesse di costruttori, operatori industriali e istituzioni. Marco Aimo-Boot, responsabile Vehicle Electrification di Iveco Group, ha spiegato che dopo quasi un anno di test sulla pista attrezzata con risultati definiti “altamente positivi” si è colta l’opportunità di portare il sistema su un veicolo operativo reale. Norberto Codegone, Head of LCV Product Management IVECO, ha sottolineato come il progetto con A35 Brebemi dimostri che la ricarica dinamica può supportare le esigenze operative quotidiane garantendo sicurezza e continuità del servizio.

La ricarica wireless dinamica funziona solo su tratti stradali attrezzati con bobine sotto l’asfalto, una realtà ancora marginale (anche per i costi necessari per realizzare l’infrastruttura a fronte del numero esiguo di veicoli che la supportano). Finché la rete si limita a pochi chilometri sperimentali, il vantaggio operativo per la flotta è marginale. Ma ci sono diverse novità a riguardo.

La Francia ha inaugurato il primo tratto autostradale al mondo con ricarica wireless dinamica attiva, mentre negli Stati Uniti sono in corso test su strade pubbliche, con iniziative recenti in Florida. L’Italia, con questo progetto, si posiziona tra i Paesi che stanno portando la tecnologia fuori dalle piste di prova. Per ora, la A35 Brebemi rimane un caso isolato. Un caso pioneristico, ma isolato.