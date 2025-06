Electreon, in Germania si sperimenta la ricarica wireless dei veicoli elettrici

Abbiamo già parlato di Electreon Wireless, la società israeliana che sta portando avanti diversi progetti per elettrificare le strade per ricaricare i veicoli durante i loro spostamenti. Negli anni, la sperimentazione di questa tecnologia da parte di Electreon è passata dalla partnership con Toyota per la ricarica wireless delle auto elettriche all’installazione dell’infrastruttura per la ricarica a induzione dinamica in una strada di Detroit (Michigan) e anche in Italia, nei pressi dell’Autostrada A35 Brebemi.

Ora è stato avviato un nuovo progetto della durata di tre anni, che prevede la realizzazione di una pista sperimentale di 400 metri, costruita ad Aldenhoven, nel Nord Reno-Westfalia, per un investimento, finanziato dalla regione tedesca e dall’Unione Europea, di circa 3,9 milioni di euro.

Obiettivo di questo progetto è quello di testare in condizioni reali la ricarica induttiva di veicoli elettrici sia quando sono in movimento che da fermi. Oltre al progetto ad Aldenhoven, Electreon testerà anche un altro sistema simile, sempre in Germania ma questa volta su un tratto dell’autostrada A6 in Baviera, in direzione di Norimberga.

Come funziona il progetto ERS.T-NRW

Un futuro davvero pioneristico

Ilmira a sperimentare la ricarica induttiva dinamica per i veicoli elettrici, ovvero la. Al centro dell’iniziativa vi è la realizzazione di una pista di prova sulla quale verranno testati veicoli elettrici dotati di appositi ricevitori in grado di captare l’energia trasmessa da bobine integrate nell’asfalto. Il sistema funziona grazie al, che permette di trasferire energia tra le bobine installate sulla strada e quelle collocate sotto il veicolo.A rendere possibile questa tecnologia è l’utilizzo di diversi componenti avanzati come l’elettronica di potenza per lae un. Quest’ultimo permette di gestire in modo sicuro ed efficiente lo scambio di dati prima, durante e dopo ogni fase di ricarica. Oltre alla trasmissione dell’energia, viene quindi testata anche la capacità del sistema di scambiare informazioni in tempo reale con la rete elettrica e con il veicolo con l’obiettivo, tra gli altri, di monitorare lo stato della batteria o regolare la potenza trasmessa.Uno degli aspetti più innovativi e interessanti di questo progetto è l’obiettivo di. Questo permetterebbe di accelerare l’adozione della ricarica induttiva senza attendere una generazione futura di veicoli e senza dover costringere i proprietari di auto elettriche a sostituirle in favore di modelli capaci di supportare questa tecnologia.

L’idea che le auto elettriche si possano ricaricare mentre sono in movimento è particolarmente suggestiva, degna dei migliori film di fantascienza. Eppure, anche se in una fase ancora sperimentale e limitata a poche centinaia di metri, sembra una realtà sempre più possibile.



La possibilità che questa tecnologia possa essere realmente utile alla causa consentirebbe di eliminare. Si ridurrebbero i tempi di inattività e le attese alle colonnine di ricarica, ma per evitare rischi di sovraccarico della rete sarà fondamentale integrare questa tecnologia in un sistema elettrico intelligente, in grado di. A beneficiare di questa tecnologia non sarebbero solamente i privati, che potrebbero ottenere un aumento dell’autonomia delle loro auto, ma anche e soprattutto quei mezzi come taxi, autobus e veicoli per la logistica, che operano costantemente in ambito urbano. Sarà interessante conoscere i risultati dei test e capire se e quando una tecnologia di questo tipo potrà diventare realmente operativa.