Vespa Officina 8 celebra il passato con un'edizione speciale

Dopo la seconda guerra mondiale, nello stabilimento Piaggio di Pontedera in ricostruzione l’Officina 8 era la sede del Reparto Sperimentale dove nascevano i progetti più ambiziosi e dove lavorarono progettisti, disegnatori, meccanici, maestri lattonieri e piloti collaudatori, molti dei quali arrivavano da esperienze aeronautiche. Qui si lavorò, ad esempio, al progetto Vespa e successivamente ai prototipi, sia per la produzione in serie, sia da corsa e da record. Per celebrare il luogo dove videro alla luce molti progetti di Piaggio, arriva la nuova versione speciale Vespa Officina 8.

UN ALLESTIMENTO ESCLUSIVO

L’esclusivo allestimento Officina 8 è disponibile per Vespa Primavera nelle cilindrate 50, 125 e 150 cc e per la potente Vespa Gtv 310, con il faro basso e il manubrio con tubo a vista. Più nello specifico, Vespa Primavera e Vespa Gtv Officina 8 si riconoscono per una livrea dedicata che si caratterizza per l’esclusiva colorazione Blu Officina 8, descritta come “un’intensa tonalità di blu industriale con una speciale finitura metallizzata opaca“.

Una scelta cromatica che crea un originale contrasto con raffinate finiture metalliche satinate, anch’esse fortemente evocative: l’alluminio, che arricchisce i profili dello scudo e le cornici di proiettore e faro posteriore, e l’ottone, che caratterizza i fregi del cravattino e i cerchi ruota, questi ultimi con lavorazione diamantata sul canale.



Su questi modelli rivive anche la spilla in ottone e resina blu indossata dai membri dello storico Reparto Sperimentale. Infatti, sul retroscudo, la targhetta tridimensionale dedicata a questo modello reinterpreta in chiave moderna proprio la famosa spilla. Novità anche per la sella. La seduta con termosaldature orizzontali è circondata da una doppia cucitura a contrasto, mentre i rivetti in ottone lucido sono un ulteriore richiamo al passato. Solo per la Vespa Gtv Officina 8, di serie troviamo la cover rigida in tinta carrozzeria che riprende le tipiche carenature delle Vespa da competizione e che ne rende il look ancora più sportivo. L’allestimento è completato da numerosi dettagli in nero opaco e dagli sportivi specchi retrovisori “bar end”, anch’essi in nero opaco.

Tutti coloro che compreranno una Vespa Officina 8 riceveranno un welcome kit, una scatola di latta, rifinita nelle colorazioni di questa Edizione Speciale, che contiene l’Owner’s Book. Si tratta di un volume che, partendo dai documenti originali d’archivio, ripercorre la storia del Reparto Sperimentale. Vespa ha realizzato anche una serie di accessori dedicati e un abbigliamento tecnico dedicato ad officina 8. Per il momento i prezzi della serie speciale non sono ancora stati comunicati.